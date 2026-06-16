Logo

''Гејзир'' у Бањалуци: Пробијена цијев, вода шикљала увис

Аутор:

АТВ
16.06.2026 15:28

Коментари:

0
Квар на водоводу у Поткозарју
Фото: Screenshot / БЛ портал

Прави "гејзир" данас је забиљежен у Поткозарју код Бањалуке након што је, према информацијама читалаца, приликом кошења растиња уз пут оштећена цијев градског водовода.

На снимку који је достављен редакцији "БЛ Портала" види се како вода под великим притиском избија неколико метара у висину и завршава поред саобраћајнице.

Према наводима читалаца, цијев су оштетили путари који су изводили радове на одржавању путног појаса, односно кошењу растиња уз пут.

хеликоптер

Друштво

Дијете хитно хеликоптером превезено из Бањалуке у Београд

Из бањалучког “Водовода” потврђено је за БЛ портал да су приликом кошења путног појаса путари откинули одзрачник на водоводној мрежи, због чега је дошло до снажног избијања воде.

“Квар је у међувремену локализован, вода је затворена, а екипе Водовода су на терену и раде на санацији оштећења”, истичу из Водовода.

Мјештани очекују да ће најављени радови на водоводној мрежи, као и изградња система “Туњице 1 и 2”, коначно донијети трајно рјешење проблема са водоснабдијевањем и побољшати услове живота у овом бањалучком насељу.

Данашњи квар додатно је подсјетио колико је водоводна инфраструктура у овом дијелу града осјетљива и колико су улагања у мрежу неопходна како би се избјегле сличне ситуације у будућности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Водовод Бањалука

Вода

поткозарје

Коментари (0)

Више из рубрике

Саво Минић

Бања Лука

У ГУ Бањалука 230 радника више; Минић: "Грађани плаћају вашу штедњу"

1 ч

2
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Станивуковић зауставио изградњу игралишта у Доњим Колима, вечерас протести

3 ч

2
ОДС „Eлeктрoкрajинa“ a.д. Бања Лука нajвeћи је оператер дистрибутивног система у Републици Српској који дистрибутивно покрива oкo 50% кoнзумa Рeпубликe Српскe. „Електрокрајина“ је одговорна за управљање, одржавање и развој дистрибутивног система нa подручју 21 јединице локалне самоуправе.

Бања Лука

Центар Бањалуке без струје због испада два трансфроматора Електропреноса БиХ

3 ч

0
народни посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Бања Лука

Илић о бројчанику на Тргу Крајине: Покушај враћања појединаца на оно што су били прије шест година

7 ч

1

  • Најновије

16

20

Битно: Сједница Народне скупштине Републике Српске о Приједлогу ребаланса буџета

16

14

Велики пројекат у Српској: Ево гдје ниче соларна електрана величине 160 фудбалских терена

16

12

Luštica Bay представља развојну визију интегрисаног приморског града на конференцији "Требиње 2026 – Градимо регион"

16

10

Спријечен напад на Бијелу кућу

16

03

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима