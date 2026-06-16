''Гејзир'' у Бањалуци: Пробијена цијев, вода шикљала увис

Аутор:АТВ
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Прави "гејзир" данас је забиљежен у Поткозарју код Бањалуке након што је, према информацијама читалаца, приликом кошења растиња уз пут оштећена цијев градског водовода.
На снимку који је достављен редакцији "БЛ Портала" види се како вода под великим притиском избија неколико метара у висину и завршава поред саобраћајнице.
Према наводима читалаца, цијев су оштетили путари који су изводили радове на одржавању путног појаса, односно кошењу растиња уз пут.
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Из бањалучког “Водовода” потврђено је за БЛ портал да су приликом кошења путног појаса путари откинули одзрачник на водоводној мрежи, због чега је дошло до снажног избијања воде.
“Квар је у међувремену локализован, вода је затворена, а екипе Водовода су на терену и раде на санацији оштећења”, истичу из Водовода.
Мјештани очекују да ће најављени радови на водоводној мрежи, као и изградња система “Туњице 1 и 2”, коначно донијети трајно рјешење проблема са водоснабдијевањем и побољшати услове живота у овом бањалучком насељу.
Данашњи квар додатно је подсјетио колико је водоводна инфраструктура у овом дијелу града осјетљива и колико су улагања у мрежу неопходна како би се избјегле сличне ситуације у будућности.
Probili vodovodnu cijev kod Banjaluke: Voda šikljala nekoliko metara u visinu VIDEO— BL Portal (@bl_portal) June 16, 2026
Više na https://t.co/0TLPq9OJoy pic.twitter.com/PTjcCMdFSv
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