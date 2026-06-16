Илић о бројчанику на Тргу Крајине: Покушај враћања појединаца на оно што су били прије шест година

Аутор:Марија Милановић
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Постављање бројчаника на Тргу Крајине од стране опозиције на челу са Драшком Станивуковићем, народни посланик СНСД-а, Младен Илић окарактерисао је као покушај рестарта и враћања појединаца из политичке прошлости.
„Па то је перформанс и покушај рестарта и појединаца на враћање на оно старо што су били прије шест, седам или осам година. Пазите, ви стављате билборд у центру града да неко види ниво којим се Република Српска задужује или некакве ствари су искључиви перформанс и ни један грађанин Бањалуке нити било гдје у Републици Српској нема ниша од тога“, рекао је посланик СНСД- у Народној скупштини Републике Српске, Младен Илић.
Како је поручио народни посланик, грађанима се неће десити ништа добро што ће неко поставити неки бројач на Тргу Крајине већ што ће у Народној скупштини бити изгласан ребаланс у циљу повећања плата и других давања као и развоја у погледу инвестиција за цијелу Републику Српску.
„Кроз тај принцип повећавамо животни стандард и желимо да људима буде боље. Те циркусе и перформансе да ми нешто стављамо на билборде, нешто лијепимо што они раде између себе и лијепимо по неким бандерама. То није озбиљно бављење политико нити икад може бити озбиљно бављење политиком. Међутим, то и јесте један од разлога зашто су они опозиција, а зашто неки други људи чине власт. Док год буду радили такве ствари и буду испред интереса људи и интереса тога да се се на истоку Српске побољша та путна инфраструктура са којом имамо објективних проблема и да у Херцеговини урадимо озбиљне пројекте, које смо планирали. Док год испред таквих ствари буду перформанси на Тргу или било ком другом дијелу Бањалуке или Републике Српске, до тад ће и бит опозиција“, јасан је Илић.
Илић је напоменуо и да је опозиција власт у неколико локалних јединица, као што су то Бањалука и Бијељина. Он је нагласио да су у два поменута града најозбиљнији реализовани пројекти, реализовани управо уз помоћ Владе Републике Српске.
„Ми морамо бити реални по том питању. Ми у Бањалуци смо политику свели, односно актуелни градоначелник на бесплатна давања једних ствари на бесплатна давања других ствари. Ми овдје немамо неке озбиљне капиталне пројекте као што смо имали у једном тренутку када се градио један транзит, други транзит или друге ствари, које су били велики и озбиљни пројекти. Сада се то све свело на бесплатна давања и то је нечија политика . Међутим, морамо бити реални, све и један озбиљан пројекат, који је рађен у Бањалуци и који је изискивао одређена и озбиљна новчана средства, финансирала је Влада Српске“, јасан је Илић.
Он је подсјетио и на мост у Чесми, односно сам период изградње и чекање на Град Бањалуку, а који је озбиљно подбацио када су у питању биле њихове обавезе и задаци на изградњи овог пројекта.
„Критиковати Владу Српске што ће урадити другачији неки пројекат у Чајничу у Фочи у Новом Граду или било гдје у Републици Српској само зато што то вама политички одговара је неумјесно и лицемјерно од стране било ког појединца па и људи који врше власт у Бањалуци“, јасан је Илић.
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