Нинковић оголио Станивуковића: 100 метара асфалта не може направити без кредита

Аутор:Милена Грубор
Коментари:1
Док градоначелник Бањалуке најављује протесте против кредитних задужења Владе Републике Српске, предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић за АТВ поручује - градоначелник је заборавио на сопствене милионске дугове.
Нинковић оцјењује да је Станивуковићева реторика у најмању руку дволична, будући да је, како тврди, управо градоначелник рекордер у задуживању грађана највећег града Српске.
"У најмању руку, поступак градоначелника је дволичан и лицемјеран, јер када он тражи кредитна задужења – а вјерујте да смо у посљедњих пола године одржали сваку сједницу и на свакој од њих је било по једно кредитно задужење у различитим милионским износима – питам се да ли је у питању исти човјек. Да ли је то исти човјек који је рекао у Скупштини града да морамо задужити грађане Бањалуке за одређени милионски износ или је то човјек који заиста мисли оно што говори? Али, нажалост, морам констатовати да је у питању исти човјек – човјек који говори да је спреман да, зарад политике и почетка кампање, потпуно оправда своја кредитна средства када је у питању Бањалука, а када је ријеч о Влади Републике Српске, онда устаје са својим новостеченим партнерима – говоримо о СДС-у и Народном фронту – да направе једну врсту представе и кажу: 'Замислите, грађани Бањалуке, Влада Републике Српске се кредитно задужује'", рекао је Нинковић.
Према ријечима Нинковића, свака сједница градског парламента у посљедњих пола године била је у знаку нових кредитних захтјева. Он истиче да је Станивуковић само у периоду од децембра 2025. до јуна 2026. године Бањалуку додатно оптеретио са 40 милиона КМ.
Република Српска
Станивуковић понижава Српску: За Палату не треба искуство, за Предсједништво БиХ нема довољно "кила"
"Само у посљедњих шест мјесеци, дакле од децембра 2025. до половине јуна 2026. године, градоначелник Бањалуке је грађане задужио за 40 милиона КМ. Очигледно то, по његовом обраћању, није спорно: 10 милиона је за изградњу гараже овдје, непосредно у близини ваше телевизије; 10 милиона за изградњу водоводног система Туњице 1 и 2; 5,2 милиона КМ за мост у Доцу; 3 милиона за изградњу главних саобраћајница у Пријечанима, Мотикама и Куљанима; 8 милиона КМ за текућу ликвидност града; милион за 11 дјечијих игралишта и 660 хиљада за санацију Прве куљанске улице. А ако би сабирали комплетан његов мандат, то је близу стотину милиона колико је Драшко Станивуковић задужио грађане Бањалуке. То је стварно лицемјерно и дволично од стране човјека који сад покушава пред грађанима да глуми опозицију и да изађе са тврдњама које су, ето, замислите, 'штетне' за грађане Бањалуке, док за ово што ради у Бањалуци има апсолутно оправдање. Оно што ме вријеђа јесте да чак и онај најмањи инфраструктурни пројекат у Бањалуци не можемо да урадимо из домаћих средстава, него морамо да узмемо кредит. Замислите да морамо да узмемо милион како бисмо само обновили 11 игралишта у граду", рекао је за АТВ Нинковић.
Када се саберу сви кредити из актуелног мандата, Нинковић упозорава да дуг достиже цифру од око 100 милиона КМ.
На питање шта је све на кредит у Бањалуци, Нинковић одговара:
"Апсолутно све. Сада вам говорим - 100 милиона КМ су тренутна задужења која је произвео градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић. Све оно што је неопходно да се уради, па макар и 100 метара неког асфалта. Ево, сада ово 660 хиљада КМ је тренутно задужење градоначелника за санацију Прве куљанске улице. То значи да радите без пројекта, то не значи да имате кроз пројекат разрађену дионицу или саобраћајницу која ће сутра бити онаква каква треба, него – ето, дајте да покрпите онај дио пута који је тотално урушен".
Нинковић сматра да је актуелна критика Владе Републике Српске само дио предизборне стратегије. Он оптужује градоначелника да, у сарадњи са новим политичким партнерима из СДС-а и Народног фронта, покушава да „глуми опозицију“ како би придобио бирачко тијело, док у исто вријеме градску касу пуни кредитима.
"Подсјетићу грађане да је у питању само изборна година и градоначелник Станивуковић, као једна од фигура која претендује на неку од највећих позиција, да ли испред своје странке или коалиционог блока, мора нешто да направи како би глумио да је опозиција и да на тај начин придобије опозиционе бираче. А, у ствари, у питању је човјек који кредитно задужује грађане Бањалуке, а онда критикује кредитно задуживање Српске", казао је Нинковић.
Предсједник Скупштине града додаје да су готово сви већи инфраструктурни подухвати у граду завршени захваљујући директној интервенцији Владе Републике Српске.
"Причамо о мосту у Чесми, који не би био завршен да се није укључила Влада Републике Српске. 100 одсто је финансирала саму изградњу моста, договорили смо се да су приступни путеви са обје стране моста у надлежности града. Када је Влада Републике Српске видјела да то Станивуковић и градска управа не могу да заврше, онда су преузели још 4 милиона КМ да заврше и с једне и с друге стране приступне путеве, и тако смо данас добили потпуно функционалан мост. Причамо о кружном току 'Тулипани' у близини куће градоначелника, о кружном току 'Кампус', гдје сада хоће да засаде траву за 170 хиљада КМ, што је била просто фрапантна информација. Причамо о много пројеката које је Влада преузела, и када погледате износе буџета шесту годину откако је Станивуковић ту, нити један грађанин Бањалуке не може да покаже прстом и каже: 'Ово је један капитални пројекат који је градоначелник направио', па нека се и задужио", закључио је Нинковић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч1
Република Српска
6 ч4
Бања Лука
8 ч0
Република Српска
11 ч2
Бања Лука
6 ч0
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
9 ч1
Бања Лука
23 ч5
Најновије
20
34
20
31
20
28
20
22
20
20
Тренутно на програму