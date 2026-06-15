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Јавни превоз у Бањалуци прешао на љетни режим вожње

Аутор:

АТВ
15.06.2026 14:35

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Градски превоз
Фото: АТВ

Љетни ред вожње у јавном превозу, који се примјењује завршетком школске године и почетком сезоне годишњих одмора, почео је данас.

Из Одсјека за јавни превоз Града Бањалука подсјећају грађане да је од данас, 15. јуна на снази бити љетни режим одржавања редова вожње у јавном превозу, који се примјењује завршетком школске године и почетком сезоне годишњих одмора.

Овај ред вожње, који почиње сутра, 15. јуна и траје до 31. августа, прилагођен је смањеним превозним потребама током љетњег периода и подразумијева само мање корекције полазака на одређеним линијама.

Организација система јавног превоза путника функционише са два режима одржавања реда вожње, и то зимским и љетњим, љетњи ред вожње можете погледати ОВДЈЕ

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Тагови :

љетни ред вожње

љетни режим

Бањалука

Градски превоз Бањалука

љето 2026

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