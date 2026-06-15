Јавни превоз у Бањалуци прешао на љетни режим вожње

Аутор:АТВ
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Љетни ред вожње у јавном превозу, који се примјењује завршетком школске године и почетком сезоне годишњих одмора, почео је данас.
Из Одсјека за јавни превоз Града Бањалука подсјећају грађане да је од данас, 15. јуна на снази бити љетни режим одржавања редова вожње у јавном превозу, који се примјењује завршетком школске године и почетком сезоне годишњих одмора.
Овај ред вожње, који почиње сутра, 15. јуна и траје до 31. августа, прилагођен је смањеним превозним потребама током љетњег периода и подразумијева само мање корекције полазака на одређеним линијама.
Организација система јавног превоза путника функционише са два режима одржавања реда вожње, и то зимским и љетњим, љетњи ред вожње можете погледати ОВДЈЕ
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