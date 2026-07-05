Домаће лубенице ускоро на тезгама

Аутор:Сања Трифковић
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У Семберији је све спремно за овогодишљу сезону лубеница. Домаћини увелико спремни, надају се и доброј заради.
На тржиште стижу и прве домаће лубанице и диње из Семберије. На њивама Саве Јовановића у Црњелову све је спремно за бербу и пласман. Сунце им је пријало, биће квалитетна и сласна семберска лубеница, кажу пољопривредници.
"Ову увозну они тренутно држе...али то је све старо, да не кажемо почело да кисене, ту је око марке. Међутим ми произвођачи би били задовољни и кад би било пола марке, али да може да се прода. Не кажем да је то нешто добро али је подношљиво. Издржало би се", каже Саво Јовановић из Црњелова.
И у ову културу су велика улагања, зато је и стрепња од цијена на тржишту и већа. И ове године пласман прати бојазан да ли ће се производња исплатити.
"Хоће лубеница бити и квалитетна, можда ће постићи и лањски принос...можда и неће, ја лично себи причам боље би било када би и мало мање родила, али цијена да буде боља, јер не вриједи велике количине, ако ћемо давати на 10-15 пфенинга као лани. Лубенице су се сад како је пригријало извукле доста и дјелују све лијепе, а шта ће бити до краја, до зријења, не знамо, свашта нама пријети", додао је Јовановић.
Значајне површине су у Семберији и ове године под лубеницом и дињом, без обзира на прошлогодишње ниске цијене и неисплативост. Семберци кажу навикли да раде и гледају у небо, надајући се да ће ова година бити боља од претходне.
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