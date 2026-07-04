Масовни одлазак у пензију гаси фирме: Словенија остаје без радне снаге

Аутор:АТВ редакција
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Словеначко тржиште рада остаје стабилно, али ће се у наредним годинама суочити са великим изазовом због старења радне снаге, пошто се између 12 и 14 одсто запослених приближава одласку у пензију, преноси данас Радио-телевизија Словеније.
Директорка агенције за запошљавање Адеко Словенија Мирела Курт упозорила је да међу радницима у Словенији тренутно има више од 114.000 људи старости између 61 и 64 године, због чега се у периоду од прошле до 2028. године очекује масовнији одлазак у пензију.
Словенија је у јуну 2023. године забиљежила историјски најнижу регистровану незапосленост, са само 42.398 особа без запослења, али се због мањка радне снаге све више поставља питање како обезбиједити довољан број радника у наредном периоду.
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Према ријечима Миреле Курт, послодавци и даље имају предрасуде према запошљавању младих који траже први посао, јер њихово оспособљавање захтијева додатно вријеме и улагања.
Истраживање е-Студентског сервиса показало је да младима у Словенији и даље највише значи могућност напредовања, затим сигурност запослења, добри међуљудски односи и прилике за учење и професионални развој. Половина испитаних жели уговор о раду на неодређено вријеме, док 22 одсто размишља о покретању сопственог бизниса.
Анкета показује да млади људи најчешће сањају о каријери у здравству и технологији, од љекара до стручњака за роботику, а на листи жељених занимања се појављују и астронаут, форензички психолог и стратег у тиму Формуле 1, преноси Б92.
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