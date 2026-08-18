Аутор:Милица Јагодић
Коментари:2
Град Бањалука може остати без воде уколико не урадимо нешто значајно, рекао је Радован Мајкић, директор 'Водовод' а.д. Бањалука.
О проблему снабдјевања Бањалуке говорио је и Милан Мазалица, бивши директор Водовода.
"Ово љето је дуго љето, топло љето,а за цјевоводе је неугодно и ниска температура и висока температура. Нешто што је задесило Бијељину, надам се да Бањалуку неће, има велику количину азбестних цијеви, а она кад пуца пуца по шавовима. Видјели сте у Бијељини то је као фабрика воде", рекао је Милан Мазалица, директор 'Водовод' а.д. Бањалука 2003-2013. године.
Према ријечима садашњег директора Водовода у Бањалуци, Радована Мајкића потребан је новац како би се цјевовод замијенили и на тај начин смањили губици воде.
"Градски проблем је проблем водоснабдијевања, значи морамо сви заједно да тражимо та средства. Град је расположен да помогне водоводу. Ове године није издвојено ништа што се тиче нас. Гард је исфинансирао 10 милиона КМ, што се тиче овог цјевовода, а ту осам и по милиона за цјевовод и милина и по за хидраулички модел. Такође у задњих пет година, град је уложио 300 km мреже", каже Мајкић.
Према ријечима Милана Мазалице, људи кукају, зову, има воде нема воде те да је системски потребно ријешити питање водоснабдијевања у Бањалуци.
"И ја сам забринут и више него забринут, зато што боље систем познајем и град може остати без воде у колико у крајњем временском периоду нешто значајно не урадимо. То мора држава да уђе, град да помогне да ове проблеме ријешимо. Једна пумпа који је капацитет те пумпе 15 литара, она ако оде град остаје без воде" каже Мајкић и додаје да је систем, који је урађен, Ф700 представља историјски пројекат.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
41
22
40
22
13
22
12
Тренутно на програму