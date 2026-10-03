Језиве сцене: Младић (18) се забио аутомобилом у групу навијача

Аутор:АТВ редакција
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Најмање десет особа повријеђено је након што је аутомобил у суботу ујутро ударио у групу навијача који су се окупили у аустралијском Њукаслу како би испратили рагби екипу Њукасл најтса, саопштиле су локалне власти.
Међу повријеђенима су петогодишња дјевојчица и 67-годишњи мушкарац, који се налазе у критичном стању и пребачени су у болницу, навела је полиција Новог Јужног Велса.
🟠 #BREAKING TEN PEOPLE ARE NOW INJURED AFTER A CAR PLOUGHED INTO KNIGHTS FANS AT WALLSEND, AND POLICE MINISTER YASMIN CATLEY WILL FRONT MEDIA AT 2PM 🟠— One News Australia (@OneNewsAu) October 3, 2026
NSW Police have raised the number of people hurt to ten, up from nine this morning, after a car hit a crowd of fans lining… pic.twitter.com/rXUTOxQEM1
Још осам особа задобило је повреде и хоспитализовано је. Међу њима су још једна петогодишња дјевојчица и двогодишња дјевојчица, које су, према информацијама полиције, у стабилном стању. Остали повријеђени имају између 24 и 63 године.
Инцидент се догодио око 9.30 часова по локалном времену у граду удаљеном око 160 километара сјеверно од Сиднеја. Хиљаде навијача окупиле су се уз улицу како би испратиле екипу Њукасл најтса на пут према Сиднеју, гдје је требало да игра утакмицу великог финала.
Полиција је на мјесту догађаја ухапсила 18-годишњег возача. Након хапшења одведен је на обавезно тестирање на алкохол и дроге, а потом у полицијску станицу.
Према првим информацијама полиције, возач је непосредно прије судара возио непрописно, након чега је изгубио контролу над возилом. Истрага о околностима инцидента је у току. Полиција је саопштила да према досадашњим сазнањима догађај није повезан с тероризмом.
На мјесто несреће упућене су полицијске екипе, саобраћајне патроле и хитна помоћ. Њукасл линк роуд била је затворена у оба смјера, а инцидент је утицао и на планирану руту којом је требало да прође екипа Њукасл најтса.
Полиција је у тренутку несреће пратила аутобус с екипом, који још није био напустио стадион.
Из клуба Њукасл најтс поручили су да су њихове мисли са свим особама погођеним инцидентом, укључујући повријеђене, особе које су се затекле на мјесту догађаја и њихове породице, преноси Кликс.
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