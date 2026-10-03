Лансирана балистичка ракета, војска се хитно огласила

Аутор:АТВ редакција
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Сјеверна Кореја испалила је балистичку ракету у правцу Источног мора, саопштила је данас јужнокорејска војска.
Здружени штаб војске саопштио је да је детектовао лансирање око 6.30 часова по локалном времену јутрос из области Вонсан, не наводећи детаље о врсти лансиране ракете, преноси Јонхап.
Ракета је прелетјела више од 700 километара прије него што је пала у море, навео је Здружени штаб, додајући да се са америчком страном анализирају тачне карактеристике лансирања.
Обавјештајне службе Јужне Кореје и САД пратиле су лансирање од самог почетка и размјењивале релевантне информације, наводи се у саопштењу Здруженог штаба.
Иако јужнокорејска војска није прецизирала о којој врсти ракете је ријеч, наводно се анализирају њене карактеристике, уз остављање могућности да је можда ријеч о балистичкој ракети средњег домета или балистичкој ракети интермедијарног домета.
Посљедње лансирање било је 20. септембра, када је Сјеверна Кореја, у размаку од неколико сати, испалила двије балистичке ракете кратког домета из области Вонсан у правцу Источног мора, преноси Танјуг.
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