Осим сувих чесми, мјештане Пискавице сада дочекала и празна цистерна

Аутор:Стеван Лулић
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Мјештани бројних бањалучких насеља од почетка љета муку муче са недостатком воде, а данас је становнике Пискавице сачекао нови шок.
Наиме, већ 17 њима су суве чесме, а цистерна која је требало да им достави воду за пиће данас је празна.
Дошли су до камион са посудама, али из цистерне није изашла ни кап воде.
Овако се проблем мјештана Пискавице, упркос краткотрајним падавинама које су захватиле Бањалуку, још више продубио.
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