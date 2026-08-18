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Непријатне цијене кирије у Бањалуци

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 08:32

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Стан кључеви
Фото: Pexels

Студенти или средњошколци који ускоро први пут долазе у Бањалуку или се враћају у њу како би наставили школовање и студирање стан у граду на Врбасу тешко могу пронаћи за мање од 500 КМ.

Мјесечни најам, судећи према огласима, достигао је цифре и до 1.000 КМ.

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Тако се на популарним сајтовима за оглашавање продаје или изнајмљивања станова најјефтинији смјештаји који су иоле пристојно опремљени изнајмљују за 500 КМ, док цијена затим расте, па се многи станови изнајмљују за 650, 700 и 750 КМ.

Ипак, постоје и они станови који се изнајмљују за 850, 900 и 1.000 КМ, а који обично студентима бивају недостижан сан.

Зашто студенти све теже проналазе одговарајући стан?

Да се студенти већ распитују за станове, у разговору за “Независне новине” потврдио је Александар Вуковић из Агенције за некретнине “Цондо” из Бањалуке.

"У задњих седам или осам дана имамо баш много позива од стране самих студената за станове за најам. Што се тиче понуде, има је, али није баш одговарајућа за студенте. То су обично станови који су или за брачне парове или запослене особе. Обично се траже особе за дужи период које имају стабилнији посао", каже Вуковић.

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Како додаје, цијене се крећу од 550 КМ па навише за једнособан стан од 36 квадрата или више.

Да су те цијене често студентима велике, потврђује и сам Вуковић, који додаје да на висину најма утиче и како је стан опремљен.

Шта утиче на раст цијена најма?

Драган Милановић, директор Агенције за некретнине "Ремакс" из Бањалуке, истиче да се још веће интересовање студената и средњошколаца за изнајмљивањем очекује у наредним данима, односно крајем августа и почетком септембра.

Како истиче, сваке године цијене најмова помало расту сходно другим цијенама, а такође, и он додаје, да на крајњу цифру изнајмљивања утиче и опремљеност стана, као и локација.

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"Цијене куповине су веће, тако да је поскупио и најам. Нема више јефтиних станова. Сада су најјефтинији 450-500 КМ, па навише", каже Милановић за "Независне новине".

Према његовим ријечима, у Бањалуци се могу наћи и луксузни станови чија цијена прелази и 1.000 КМ, међутим, он наводи да такве станове не узимају студенти, већ пословни људи.

Како се студенти прилагођавају високим киријама?

"Студенти се договоре, њих двоје или троје, узму већи стан, па подијеле трошкове. Њима је важна локација, то је њихов специфичан захтјев. Битно им је да имају близу јавни превоз или да је близу кампуса и Универзитета, јер обично немају аутомобил", каже он.

Милановић за "Независне новине" истиче да се посљедњих година примјећује да власницима нису једина циљна група студенти, па боље опремају станове.

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"Ријетко ћете наћи сада нови стан за издавање, а да је намјештен старим намјештајем. А све то поскупљује најам", наводи он.

Да су цијене најмова високе, потврђују и студенти са којима смо разговарали.

"Крајем јула сам заједно са пријатељима почео тражити стан, јер је сада избор већи него што ће бити касније, међутим, још га нисмо нашли. Цијене су баш високе и планирам кирију дијелити са још два пријатеља с којима ћу живјети", каже један студент који ће од октобра почети са студирањем на бањалучком Универзитету.

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Тагови :

станови

Најам стана

кирија

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