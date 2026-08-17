Обећали рјешење у августу па поручили: "Добићете воду у јануару кад буде снијега"

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Од обећања да вода стиже 15. августа нема ништа, а томе су свједочили мјештани у великом броју бањалучких насеља, који су нестручност надлежних платили и новцем и сопственим напорима. Воде нема, а надлежни су им поручили да ће вода доћи у јануару са снијегом и падавинама.
Мјештани Ивањске, боре се, како кажу. Досипају воду у флаше, бачве, али од редовног водоснабдијевања нема ништа.
У Пискавици вода није потекла 16 дана и тако, дан по дан, мјештани постају стручњаци за преживљавање.
Како кажу мјештани, тракторима возе, ручно, а најгоре је онима са стоком.
И у Адамовићима се вода тражи гдје је год има. Успијевали су допремати воду из ријеке, али је она пресушила те узимају воду са извора, али уз њу добију и талог и муљ те је за пиће не могу користити.
Надлежни из бањалучког Водовода тврде како радови на рјешавању проблема водоснабдијевања теку добром динамиком те ће бити окончани и прије предвиђеног рока, али ког рока тачно, нису прецизирали.
У Бистрици, мјештани најбоље знају како је живјети без воде и то у оним најизазовнијим тренуцима.
„Немамо воде већ мјесец дана. Звали смо пар пута Водовод. Речено је прво немамо, не знамо шта је, углавном не знамо. Послије смо поново звали, онда нам је речено да ћемо воде имати у јануару, човјек, који живи ту од нас нека три, четири километра. Имаћемо воде у јануару кад буде и снијега и воде“, рекла је за АТВ Гордана Ковачевић, мјештанка Бистрице
Како наводи Гордана, овакво стање, као ни одговори надлежних нису нормални.
„Ја имам дијете. Дијете не треба тако да живи. Довезли су нам једну цистерну и речено нам је - добили сте своју воду“, говори Гордана.
Ни позиви ни молбе нису уродиле плодом, како каже Гордана, позиве није упућивала само она већ и њен супруг, а поред њих и други мјештани жедни и сити пустих обећања надлежних из бањалучког Водовода.
Остаје нада да ће нови систем, а за који надлежни тврде бити завршен што скорије или ће се у супротном обистинити најава да ће мјештани воду добити тек у јануару.
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