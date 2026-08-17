Поткозарска села и даље без воде

Аутор:Милица Марјановић
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10 дана без капи воде. Мјештани Ивањске се не купају, не перу, не пуне бојлере – него се, како кажу, сналазе. Извор, бурад, цистерне – шта год може да послужи, јер чесма им ових мјесеци служи само као подсједник да воде нема.
"Tренутно немамо воде 10 дана, ни капи, боримо се кући, океј, сналазимо се некако имамо извор ту сипамо, боримо се, што се тиче локала, досипамо пресипамо бачве, уложили смо пуно новца да би имали воде али све је то јако јако јако тешко", рекао је Зоран Поповић, мјештанин Ивањске.
"Цивилна заштита града Бањалуке излазила је овдје на терен, довлачила је воду свим становницима онолико колико се могло покрити они то и даље раде тако се покривамо неко се снабдијева са других страна и рјешавамо проблем како знамо и умијемо не можемо другачије", рекао је Милан Поповић, мјештанин Ивањске.
Ако вам се 10 дана без воде чини много – на само неколико километара даље имају још тежи водни режим. У Пискавици вода није потекла пуних 16 дана. И тако, дан по дан, мјештани постају стручњаци за преживљавање.
"Ево види, иду дјеца са трактором, па доћерају, негдје одозго из шуме, и тако не можеш се напити то је вруће, ето никако, ко има стоке наопако му, најгоре немаш ти одакле ни дотјерати. Ако дође онда знате шта ни за шта не можеш употријебити само за вц шољу, ако укључиш бојлер не може радити ако укључиш веш машину не може радити", рекао је Неђо Ивић, мјештанин Пискавице.
И у Адамовићима се вода тражи гдје год је има. У ријеци су проналазили спас. Сада је и она пресушила, па се користи извор крај рибњака – са муљем, талогом и свим оним што свакако није замјена за воду из чесме.
"Доћерамо из ријеке, али нема ни у ријеци воде драго дијете, у нас је прије била ријека али нема, него доле овамо има Ненад Шибаревић он има рибњак и крај рибњака има извор што се слијева и то нам даје да наточимо да довозимо кући али није то чисто и уредно на дну доле муљ, трошиш свашта", рекла је Добрила Драгић, Адамовићи.
Мјештани броје дане без воде, град броји – рокове. Градоначелник и директор водовода су најавили да ће сва поткозарска села воду добити до 15. августа. 15. је прошао. Воде и даље нема. Градску управу питали смо када ће је бити, конкретан датум нисмо добили. Добили смо зато увјеравање да радови теку, како они оцјењују, добром динамиком и да ће бити завршени чак и прије предвиђеног рока. Само нико да каже – којег рока?
"Интензивно се реализују радови на систему „Туњице 1 и 2". Од самог почетка било је познато да је ријеч о изузетно великом и комплексном пројекту, због чега се свим активностима приступа са посебном пажњом и у складу са утврђеном динамиком и техничким захтјевима. Током реализације радова појављују се одређени технички изазови, што је уобичајено код овако сложених инфраструктурних пројеката. Радови теку добром динамиком, те ће исти бити завршени и прије превиђеног рока", наводе из Градске управе Бањалука.
За људе који су 10 или 16 дана без воде, треба вода- данас. Не обећање да ће једног дана стићи. А док се чека крај радова, остаје питање: колико још дана?
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