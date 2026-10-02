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Минић: Поред свих санкција, сачували смо институције и Републику Српску

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02.10.2026 19:46

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Минић: Поред свих санкција, сачували смо институције и Републику Српску
Фото: Ustupljena fotografija

Поред свих санкција, сачували смо институције и Републику Српску, рекао је Саво Минић, кандидат СНСД-а за предсједника Републике на завршној предизборној трибини ове партије.

"Било је готово немогуће, али су Милорад Додик, Жељка Цвијановић и тим окупљен око њих урадили оно што раде шампиони, препознали су тренутак и нису пропустили шансу. Урадили смо све што је у том тренутку било важно за Републику Српску и њене интересе", рекао је Минић.

Саво Минић
Саво Минић
Ustupljena fotografija

Желим да моја канцеларија буде Република Српска и да се за њу борим, каже Минић.

Завршна предизборна трибина СНСД-а

"Ушли смо у свако двориште и сваку заједницу, са борцима и инвалидима, са осјетљивим категоријама, свим људима и то могу само одговорни и озбиљни људи", каже Минић.

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

Милорад Додик

Избори 2026

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