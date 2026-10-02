Минић: Поред свих санкција, сачували смо институције и Републику Српску

Аутор:АТВ редакција
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Поред свих санкција, сачували смо институције и Републику Српску, рекао је Саво Минић, кандидат СНСД-а за предсједника Републике на завршној предизборној трибини ове партије.
"Било је готово немогуће, али су Милорад Додик, Жељка Цвијановић и тим окупљен око њих урадили оно што раде шампиони, препознали су тренутак и нису пропустили шансу. Урадили смо све што је у том тренутку било важно за Републику Српску и њене интересе", рекао је Минић.
Желим да моја канцеларија буде Република Српска и да се за њу борим, каже Минић.
"Ушли смо у свако двориште и сваку заједницу, са борцима и инвалидима, са осјетљивим категоријама, свим људима и то могу само одговорни и озбиљни људи", каже Минић.
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