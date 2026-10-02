Деценија Центра за обуку МУП-а Српске: Полиција гарант безбједности Српске

Аутор:Теодора Беговић
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Главна база Министарства унутрашњих послова, с осам управа и комплексом на којем би многи позавидјели обиљежава деценију рада, деценију интензивне обуке. Центар је до сада организовао преко 250 различитих обука, а обучено је преко седам хиљада полицајаца. Влада најављује наставак улагања.
„Центар за обуку је показао, потврдио и оправдао своје постојање јер видимо да се ради о једној управи унутар Министарства унутрашњих послова која свакодневно обавља врло сложен задатак. У наредном периоду ћемо овдје имати значајна инфраструктурна улагања. Правићемо алпинистичку кулу, симулацију града за урбану борбу, за блиску борбу... Центар за обуку стално добија нове садржаје“, поручио је министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир.
Захваљујући ентузијазму некадашњег министра унутрашњих послова, Драгана Лукача, и одлучношћу предсједника Милорада Додика, одбијен је захтјев Брисела да на овом мјесту буде отворен центар за прихват миграната, подсјећа Будимир. Истиче да Република Српска мора наставити да улаже у своје институције, а посебно у људе који су носиоци њиховог рада.
„Могу рећи да је Република Српска у овом моменту сигурна и једно изузетно примамљиво и лијепо мјесто за живот, управо зато што имамо ову сигурност. Нажалост, она се види само када је нема, али све оно што у овом моменту има капацитет МУП Републике Српске и Центар за обуку који обезбјеђује овако добре и поуздане и сигурне кадрове, које смо максимално, колико смо могли, опремили и обучили, подразумијева да у Републици Српској имате стабилну ситуацију“, рекао је премијер Републике Српске, Саво Минић.
Центар за обуку осим тога што обучава службенике МУП-а Републике Српске, обучава и службенике других полицијских агенција.
„Када су у питању послови и задаци Центра за обуку ја се не бих базирао само на обуци. Поред обуке, Центар се бави са обезбјеђењем базе, логистичком подршком и здравственом заштитом. Поред тога, у Центру за обуку организујемо и разне друге садржаје: обиљежавање Дана полиције, крсне славе МУП-а, Жандармеријског вишебоја, те многе друге садржаје и дешавања“, казао је начелник Центра за обуку, Ведран Симић.
Свечаности су присуствовали и представници МУП-а Србије. Уручене су захвалнице за подршку у стварању и развоју овог Центра, а међу добитницима су и Жељка Цвијановић и Милорад Додик. Захвалнице су уручене и премијеру Сави Минићу, министру унутрашњих послова Жељку Будимиру, директору Полиције Синиши Кострешевићу, некадашњем министру унутрашњих послова Драгану Лукачу, те првом пјешадијском батаљону Шесте пјешадијске бригаде Оружаних снага БиХ.
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