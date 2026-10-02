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34 године од оснивања Четвртог одреда Специјалне бригаде полиције Бијељина

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02.10.2026 19:34

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Далеке 1992. формиран је овај одред као елитна јединица МУП-а РС који је имао велики задатак , обавезу и част за стварање и одбрану територије РС. Данас се са пијететом сјећамо свих оних који су животе дали за стварање РС
Фото: ATV

Далеке 1992. формиран је овај одред као елитна јединица МУП-а Републике Српске, који је имао велики задатак , обавезу и част за стварање и одбрану територије Републике Српске. Данас се са пијететом сјећамо свих оних који су животе дали за стварање Републике Српске.

„Не постоји педаљ РС од Херцеговине до Крајине гдје специјалци Четвртог одреда специјалне бригаде полиције нису били. Нажалост на том ратном путу 18 наших припадника је изгубило живот“, рекао је ратни командант 4.одреда Специјалне бригаде полиције Републике Српске, Ратомир Драганић.

„То памћење на све наше јунаке кроз читаву историју јесте значајан моменат и вид гајења културе памћења сигурно док се будемо сјећали тих људи који су дали највећу жртву живјеће мир и слобода у којој јесмо и живјеће Република Српска“, поручио је министар рада борачко- инвалидске заштите у Влади Републике Српске, Радан Остојић.

Поштовање свима онима који су нам дали слободу у којој данас живимо и који су својим животима помогли стварање Републике Српске је најмање што ми данас морамо да учинимо, истовремено и обавеза да се очува Република Српска, њена територија и њен интегритет.

„То најмање што можемо да урадимо не само због сјећања и што осјећамо велики дуг већ што разумијемо и да су они који су дали животе за слободу у којој живимо нису дали за кратко уживање него да би све будуће генерације могле да живе сјећајући се жртве, храбрости и великих подвига и свега да треба да обезбједимо сигурност и нашим будућим генерацијама“, поручује српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

„Ово је догађај гдје се поклањамо нашим јунацима онима који су живот дали за Републику Српску као и онима који су дали дијелови тијела као и онима који су активно учествовали у стварању Републике Српске“, рекао је премијер Саво Минић.

Око 600 припадника је прошло кроз ову јединицу, а бригада је одликована низом одликовања као и појединци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Годишњица

Бијељина

Полиција

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