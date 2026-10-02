Након споменика и инсталација, Станивуковић завршио на кружном току

Аутор:АТВ редакција
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До изборне шутње броји се ситно, а у задњим сатима плакати, банери и други рекламни материјали прекрили су Бањалуку.
Тако је након откривања споменика, отварања инсталација на другим кружним токовима на оном у бањалучком насељу Обилићево завршио и плакат са ликом Драшка Станивуковића.
Овај пут на кружном току није освануо владар из прошлости већ кандидат ПСС-а за премијера Републике Српске, Драшко Станивуковић.
Питате се како се неко може кандидовати за премијера...
Било, како било, једно је "сигурно", а то је да је на ред за кружни ток дошао и Станивуковић, овај пут на плакату, а можда једном и као статуа. Никад се не зна...
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