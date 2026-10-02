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Након споменика и инсталација, Станивуковић завршио на кружном току

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02.10.2026 19:57

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Драшко Станивуковић плакат кружни ток Обилићево
Фото: X/printscreen

До изборне шутње броји се ситно, а у задњим сатима плакати, банери и други рекламни материјали прекрили су Бањалуку.

Тако је након откривања споменика, отварања инсталација на другим кружним токовима на оном у бањалучком насељу Обилићево завршио и плакат са ликом Драшка Станивуковића.

Овај пут на кружном току није освануо владар из прошлости већ кандидат ПСС-а за премијера Републике Српске, Драшко Станивуковић.

Драшко Станивуковић
Драшко Станивуковић
X/printscreen

Питате се како се неко може кандидовати за премијера...

Било, како било, једно је "сигурно", а то је да је на ред за кружни ток дошао и Станивуковић, овај пут на плакату, а можда једном и као статуа. Никад се не зна...

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Тагови :

Бања Лука

Обилићево

Драшко Станивуковић

Избори 2026

Плакати

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