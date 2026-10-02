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Скандал са бесплатним плацевима у Бањалуци: Млади тврде да су због чекања остали без права

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02.10.2026 15:37

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Скандал са бесплатним плацевима у Бањалуци: Млади тврде да су због чекања остали без права

Случај бесплатних плацева у Бањалуци добија нови заплет – млади брачни парови који су се 2024. године нашли на званичној ранг-листи тврде да су, након вишегодишњег чекања на реализацију, поново морали да пролазе кроз процедуру, док су неки у међувремену прешли старосну границу.

На наш портал стигло је отворено писмо, које преносимо у цијелости:

"Поштовани представници медија и цјелокупна јавности,

Обраћамо вам се у име младих брачних парова који су се нашли у мрежи административних опструкција, неажурности органа управе и очигледне селективности током реализације пројекта додјеле бесплатних грађевинских земљишта у Бањалуци.

Хронологија поступања Градске управе јасно разоткрива како се један демографски пројекат претворио у средство политиканства од избора до избора:

· Игра пред Локални избори 2024. године: Уочи локалних избора 2024. године расписан је јавни позив за додјелу бесплатних плацева. Млади брачни парови уредно су доставили комплетну документацију и званично се нашли на јавно објављеној ранг-листи добитника/квалификованих лица. Наша имена су јавно презентована пред изборе као доказ успјешности градске власти.

· Двогодишње ћутање и административна пауза: Након завршетка избора 2024. године, наступило је вишемјесечно ћутање администрације. Градска управа није увела у посјед људе са званичне ранг-листе, нити је завршен започети поступак.

· Реприза пред Опште изборе 2026. године: Умјесто да заврши обавезе према свима који су право већ остварили 2024. године, Градска управа пред нове изборе 2026. године покреће поновљене конкурсе и почиње селективно уручивати рјешења о плацевима.

· Апсурдно одбијање због старосне границе: Док поједини грађани наводно добијају рјешења и плацеве, другима – који су на то исто рјешење чекали двије године кривицом саме управе – пријаве се напрасно одбацују због пређене старосне границе од 35 година!

Правни и људски апсурд је очигледан: Градска управа је својом неефикасношћу и двогодишњим одгађањем довела грађане у ситуацију да напуне мјесеце преко 35. године, а затим је тај исти проток времена који је сама проузроковала искористила као разлог за њихову дисквалификацију!

Истовремено, јавно се демонстрира како су поједини „испунили услове" и добили плацеве, чиме се ствара оправдана сумња у селективност, фаворизовање и злоупотребу повјерења грађана.

Наглашавамо:

1. Легитимна очекивања и континуитет: У моменту прве пријаве 2024. године сви услови (укључујући старосну доб) били су у потпуности испуњени и потврђени на званичној ранг-листи. Администрација не смије користити сопствено одгађање како би поништавала стечена права грађана који још увијек нису навршили 36 година живота.

2. Игнорисање посебних категорија и додатних бодова: У поновљеним поступцима документација парова предмета се неоправдано одбацује без и да се изврши законско бодовање.

Грађани и млади брачни парови не смију бити реквизити који се извлаче из ладица од избора до избора ради прављења предизборних прилога. Поставља се директно питање надлежнима: Зашто се реализација развлачи двије године, по којим критеријумима се једни награђују плацевима док се други дисквалификују због старости коју је скројила сама администрација, и да ли је цијели пројекат био само изборна обмана?

Позивамо надлежне да хитно преиспитају спорну праксу, уваже континуитет пријава из 2024. године и спријече даљу дискриминацију младих људи који своју будућност желе градити у овом граду. У противном, заштиту својих права потражићемо пред Омбудсменом за људска права БиХ и надлежним судом", наводе у потпису оштећени млади брачни парови Бање Луке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Бесплатни плацеви

Драшко Станивуковић

Градска управа Бањалука

млади брачни парови

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