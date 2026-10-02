Саво Минић: Бањалуко, хвала!

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да очекује повјерење грађана на изборима.
Минић је уочи завршне трибине СНСД-а у бањалучкој Спортској дворани "Борик" рекао да су током кампање, на терену и у разговору са народом, стекли утисак да су испунили оно што су од њих очекивали.
Побједиће Република Српска, ово је несумњиво", рекао је Минић, додајући да очекује још једну велику историјску побједу СНСД-а.
Минић се и на друштвеној мрежи "Икс" захвалио Бањалуци на подршци.
Бањалуко, ХВАЛА! pic.twitter.com/6n5IaRBhmr— Саво Минић (@minic_savo) October 2, 2026
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