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Саво Минић: Бањалуко, хвала!

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02.10.2026 19:06

Коментари:

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Саво Минић: Бањалуко, хвала!
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да очекује повјерење грађана на изборима.

Минић је уочи завршне трибине СНСД-а у бањалучкој Спортској дворани "Борик" рекао да су током кампање, на терену и у разговору са народом, стекли утисак да су испунили оно што су од њих очекивали.

Саво Минић
Саво Минић
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Завршна предизборна трибина СНСД-а

Побједиће Република Српска, ово је несумњиво", рекао је Минић, додајући да очекује још једну велику историјску побједу СНСД-а.

СНСД
СНСД
Ustupljena fotografija

Минић се и на друштвеној мрежи "Икс" захвалио Бањалуци на подршци.

Саво Минић
Саво Минић
Ustupljena fotografija

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

Избори 2026

Коментари (2)

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