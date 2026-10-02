Медведев: Захваљујући СНСД-у Бањалука одлучно брани право да гради своју будућност

Аутор:АТВ редакција
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Лидер Јединствене Русије Дмитриј Медведев пожелио је СНСД-у убједљиву побједу на изборима, истичући да, захваљујући раду СНСД-а, Бањалука, упркос притисцима, наставља одлучно да брани своје право да гради будућност засновану на сопственим вриједностима, а не на оним наметнутим споља.
"СНСД данас самоувјерено држи водећу позицију земљи, што свједочи о истинској свенародној подршци његовој политици. Јединствена Русија високо цијени успостављено партнерство са СНСД-ом засновано на споразуму о сарадњи потписаном 2011. године", наведено је у честитки Медведева, која је прочитана на завршном предизборном скупу СНСД-а у Бањалуци.
Медведев је истакао да конструктиван дијалог између Јединствене Русије и СНСД-а значајно доприноси проширењу цијелог спектра веза између Москве и Бањалуке.
"Спремни смо да даље јачамо нашу сарадњу у интересу супротстављања савременим неколонијалним праксама и обезбјеђивања регионалне стабилности. Желим Вам даљи успјех и све најбоље, свим делегатима плодан рад и нове убједљиве побједе", поручио је Медведев.
Члан Предсједништва СНС-а Никола Селаковић рекао је на предизборном скупу да протеклих 14 година Срби из Српске и Србије имају одличну сарадњу, што је резултат сарадње предсједника Милорада Додика и Александар Вучић.
"Нема општине и града у Српској која од Србије није добила помоћ и подршку", рекао је Селаковић.
Пренио је поздраве Вучића, те пожелио срећу и успјех на изборима СНСД-у и читавој Републици Српској.
"Живео српски народ, Српска и Србија", поручио је Селаковић.
Носилац листе СНСД-а за Народну скупштину из Изборне јединице три Игор Додик рекао је да се СНСД бори за народ, Републику Српску и нове побједе.
Додик захвалио је генерацији бораца који су стварали Републику Српску, поручивши да неће изневјерити повјерење које су им дали.
"Разне санкције, уцјене су иза нас. Испред нас је велики инвестициони циклус", рекао је Додик, који је и организациони секретар СНСД-а.
Он је додао да ће СНСД након избора наставити са политикама које су на добробит свих грађана Српске.
Члан Предсједништва СНСД-а Синиша Каран рекао је да Српска има младе генерације које улијевају наду.
"Република Српска није дар са неба, њу су створили најхрабрији и најбољи. Ми смо је очували", рекао је Каран.
Он је навео да је СНСД народна партија која ће опстати на народној вољи.
"Народна воља зове се - СНСД. Народна воља је и Милорад Додик", рекао је Каран и додао да је глас на предстојећим изборима - глас за Републику Српску.
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