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Почела нова сезона у Аба лиги: Игокеа дочекује Слован

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02.10.2026 19:45

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Чекању је коначно дошао крај и нова сезона АБА лиге је почела. Пред кошаркашима Игокее сутра је дуел против Слована из Братиславе на домаћем паркету. Екипа тренера Ненада Стефановића одрадила је добар припремни период, али јој, као ни осталим, тимовима није на руку ишло непланирано одлагање првог кола и додатна седмица без такмичарских утакмица.
Фото: ATV

Чекању је коначно дошао крај и нова сезона АБА лиге је почела. Пред кошаркашима Игокее сутра је дуел против Слована из Братиславе на домаћем паркету.

Екипа тренера Ненада Стефановића одрадила је добар припремни период, али јој, као ни осталим, тимовима није на руку ишло непланирано одлагање првог кола и додатна седмица без такмичарских утакмица.

Игокеа и Слован састају се сутра у дворани у Лакташима са почетком у 17 часова. Већ у уторак Игосе очекује и прва утакмица у новој сезони Лиге шампиона против Билба, такође на домаћем паркету. Улаз за ове мечеве је бесплатан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

кошарка

АБА лига

КК Игокеа

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