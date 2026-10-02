Почела нова сезона у Аба лиги: Игокеа дочекује Слован

Аутор:Никола Лучић
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Чекању је коначно дошао крај и нова сезона АБА лиге је почела. Пред кошаркашима Игокее сутра је дуел против Слована из Братиславе на домаћем паркету.
Екипа тренера Ненада Стефановића одрадила је добар припремни период, али јој, као ни осталим, тимовима није на руку ишло непланирано одлагање првог кола и додатна седмица без такмичарских утакмица.
Игокеа и Слован састају се сутра у дворани у Лакташима са почетком у 17 часова. Већ у уторак Игосе очекује и прва утакмица у новој сезони Лиге шампиона против Билба, такође на домаћем паркету. Улаз за ове мечеве је бесплатан.
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