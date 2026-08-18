Ранко Шкрбић избран за вршиоца дужности ректора Универзитета у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Ранко Шкрбић изабран је данас за новог вршиоца дужности ректора Универзитета у Бањалуци.
Шкрбић је за в.д. ректора изабран на ванредној сједници Сената Универзитета у Бањалуци.
Он ће на овој функцији замијенити Радослава Гајанина.
Иначе, Шкрбић је до сада био декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.
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