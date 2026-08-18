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Ранко Шкрбић избран за вршиоца дужности ректора Универзитета у Бањалуци

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:50

Коментари:

6
Ранко Шкрбић
Фото: АТВ

Ранко Шкрбић изабран је данас за новог вршиоца дужности ректора Универзитета у Бањалуци.

Шкрбић је за в.д. ректора изабран на ванредној сједници Сената Универзитета у Бањалуци.

Он ће на овој функцији замијенити Радослава Гајанина.

Иначе, Шкрбић је до сада био декан Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.

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Подијели:

Тагови :

Ранко Шкрбић

Радослав Гајанин

Универзитет у Бањалуци

Сенат Универзитета у Бањалуци

Медицински факултет Бањалука

Коментари (6)

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