Стиже новац: Ево ко ће добити паре до 10. октобра, један знак да игра игре на срећу

Аутор:АТВ редакција
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Данас је кренула ретроградна Венера у Шкорпији, а неки знакови ће успјети да избјегну негативан положај планета и зараде новац до 10. октобра.
Ретроградна Венера је аларм за улагања, тако да треба бити опрезан са дуговима и кредитима до 15. новембра.
Знакови као што су Ракови, Дјевице, Водолије и Стријелчеви могу да рачунају на сигурну зараду у наредних седам дана јер су звијезде на њиховој страни.
Марс и Јупитер у Лаву доносе вам велику зараду. Имате прилику да будете награђени за свој досадашњи труд. То може да буде и бонус.
Сезона Ваге доноси вам стабилну зараду. Можете да унаприједите пословање, мада будите стрпљиви ако се преговори буду одлагали због ретроградне Венере.
Нептун у добрим аспектима доноси вам одличну зараду и нове преговоре о новцу. То може да наговијести и нови вриједан уговор о раду.
Сатурн вам даје нешто што сте заслужили својим дугогодишњим радом. Дакле, иако наплата новца иде споро, она ће бити сигурна.
Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Шкорпија.
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