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Стиже новац: Ево ко ће добити паре до 10. октобра, један знак да игра игре на срећу

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03.10.2026 08:19

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Данас је кренула ретроградна Венера у Шкорпији, а неки знакови ће успјети да избјегну негативан положај планета и зараде новац до 10. октобра.

Ретроградна Венера је аларм за улагања, тако да треба бити опрезан са дуговима и кредитима до 15. новембра.

Знакови као што су Ракови, Дјевице, Водолије и Стријелчеви могу да рачунају на сигурну зараду у наредних седам дана јер су звијезде на њиховој страни.

РАК

Марс и Јупитер у Лаву доносе вам велику зараду. Имате прилику да будете награђени за свој досадашњи труд. То може да буде и бонус.

ДЈЕВИЦА

Сезона Ваге доноси вам стабилну зараду. Можете да унаприједите пословање, мада будите стрпљиви ако се преговори буду одлагали због ретроградне Венере.

ВОДОЛИЈА

Нептун у добрим аспектима доноси вам одличну зараду и нове преговоре о новцу. То може да наговијести и нови вриједан уговор о раду.

СТРИЈЕЛАЦ

Сатурн вам даје нешто што сте заслужили својим дугогодишњим радом. Дакле, иако наплата новца иде споро, она ће бити сигурна.

Хороскопски знак који треба да игра игре на срећу је Шкорпија.

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Хороскоп

новац

Игре на срећу

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