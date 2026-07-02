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Процијењена производња пшенице у Српској у 2026. готово 280.000 тона

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 12:49

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Сједница Владе Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

У Републици Српској очекују се просјечни приноси од 6,4 тоне пшенице по хектару, а процијењена производња у 2026. години износиће 279.079 тона, наводи се у информацији коју је усвојила Влада Српске.

У информацију о производњи, преузимању и откупу пшенице рода 2026. наводи се да је, према процјени стручних служби, ова година по питању агроеколошких услова била идеална када је ријеч о производњи пшенице.

На производним парцелама на којима је примијењена пуна агротехника у оптималним роковима и све превентивне мјере заштите, могу се очекивати приноси изнад петогодишњег просјека.

Наводи се да је у Републици Српској у јесењој сјетви пшеницом засијано 43.307 хектара /према процјени стручних служби Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Пољопривредног института Републике Српске/.

Пшеница у Републици Српској сије се на 40.000-50.000 хектара и генерално гледано климатски услови за производњу су повољни, нарочито подручја у Семберији.

Просјечна производња пшенице у Републици Српској у посљедњих пет година износила је 235.000 тона.

Током ове године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде на основу Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села, реализује подстицајне мјере као подршку текућој производњи као што су подстицај за производњу меркантилне пшенице од 500 КМ по хектару, те регрес за дизел гориво, за потребе извођења прољећних и јесењих радова у пољопривреди, у висини 0,80 КМ по литру /норма за одобравање регресираног дизел горива је 100 литара по хектару, односно 80 КМ по хектару, саопштено је након сједнице Владе.

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Тагови :

Влада Републике Српске

сједница

Пшеница

извоз

производња

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