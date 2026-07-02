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Влада Српске донијела Уредбу о поступку додјеле подстицаја за повећање плате

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 13:42

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 2. јула 2026. године донијела Уредбу о поступку додјеле подстицаја за повећање плате, којом се ближе уређује поступак остваривања права на подстицај за повећање плате у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске.

Законом о подстицајима у привреди Републике Српске су прописане врсте подстицаја у привреди, корисници, услови и друга питања од значаја за остваривање права на подстицај.

Уредбом су прописани образац захтјева за остваривање права на подстицај, начин његовог подношења, начин обрачуна подстицаја, као и поступање Министарства привреде и предузетништва и Пореске управе Републике Српске у поступку додјеле подстицаја. Поред тога, уређена су и друга питања од значаја за ефикасно и транспарентно спровођење поступка.

Уредба ће ступити на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. Од дана ступања на снагу, привредни субјекти биће у могућности да у року од 60 дана поднесу захтјев за додјелу подстицаја за повећање плате за обрачунски период јануар–децембар 2025. године.

Захтјев за додјелу подстицаја подноси се електронским путем, посредством апликације „е-подстицај“, која је доступна на интернет страници Министарства привреде и предузетништва.

Ребалансом Буџета Републике Српске за 2026. годину за реализацију подстицаја за повећање плате обезбијеђена су средства у износу од 17.600.000,00 КМ.

Министарство привреде и предузетништва позива све привредне субјекте који испуњавају законом прописане услове да, након ступања Уредбе на снагу, благовремено поднесу захтјев за остваривање права на подстицај, у складу са прописаним условима и роковима, саопштено је из Владе.

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Тагови :

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веће плате

сједница

Република Српска

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