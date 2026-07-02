Напустио Вукановића: Милан Миња Савановић прешао код Драшка Станивуковића

Аутор:АТВ редакција
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Милан Миња Савановић, народни посланик и бивши члан Листе за правду и ред Небојше Вукановића, приступио је у Покрет Сигурна Српска.
"Велико и важно појачање за Покрет Сигурна Српска! Драго ми је што се нашем тиму придружује и посланик у НСРС Милан Миња Савановић", рекао је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић.
Подсјећамо, Савановић је напустио Вукановићеву Листу за правду и ред због неслагања око мјеста на изборним листама. Њему је засметало што је Игор Црнадак, који је напустио ПДП, требало да буде на листи испред њега.
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