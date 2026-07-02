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Напустио Вукановића: Милан Миња Савановић прешао код Драшка Станивуковића

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 11:14

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Напустио Вукановића: Милан Миња Савановић прешао код Драшка Станивуковића
Фото: Instagram / Draško Stanivuković

Милан Миња Савановић, народни посланик и бивши члан Листе за правду и ред Небојше Вукановића, приступио је у Покрет Сигурна Српска.

"Велико и важно појачање за Покрет Сигурна Српска! Драго ми је што се нашем тиму придружује и посланик у НСРС Милан Миња Савановић", рекао је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић.

Подсјећамо, Савановић је напустио Вукановићеву Листу за правду и ред због неслагања око мјеста на изборним листама. Њему је засметало што је Игор Црнадак, који је напустио ПДП, требало да буде на листи испред њега.

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Тагови :

Драшко Станивуковић

Милан Миња Савановић

Небојша Вукановић

Покрет Сигурна Српска

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