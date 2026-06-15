Небојша Вукановић о Милану Савановићу: Све се вртјело око новца

Аутор:АТВ
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Очито се све вртјело око новца. Милана Савановића је интересовао само директан мандат да за још четири године узме 200.000 КМ. Ја сам процијенио да он не може бити носилац листе прије свега због лоше активности и због тога што је био у лошим односима са свима у Бањалуци и Крајини у 'За правду и ред'.
Поручио је то за "Независне новине" Небојша Вукановић, лидер овог покрета, а након што је Милан Савановић, народни посланик, данас, 15. јуна, напустио редове ове политичке опције.
Како је казао, и без Игора Црнатка он не би био носилац листе.
"Нису га жељели наши људи из Бањалуке и Крајине јер он није имао с њима адекватну комуникацију. Он за вријеме свог посланичког мандата никада није обишао ниједног нашег повјереника. С друге стране, у цијелој Републици Српској биће нови носиоци листа јер треба дати прилику свима, а не да буду једни те исти увијек фаворизовани", казао је Вукановић.
Према његовим ријечима, да је Савановић био носилац листе, тада не би било проблема.
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"Ја сам их питао да ли да правимо партнерство са Игором Црнатком, били су за, али је проблем настао кад он није носилац. Једноставно, није ово листа којом ја требам неком да гарантујем мандат. Господина Савановића сам упознао непосредно пред прошле изборе, није нам довео ниједног новог човјека. Ово је њему било споредно занимање", навео је он.
Вукановић је казао да ће Савановић вјероватно прећи у другу странку, али истовремено и додао да га не занима гдје ће отићи.
"Кога нема без њега се може. Ни први, ни посљедњи са којима смо сарађивали и прекинули сарадњу. Као и у сваком тиму, играчи се мијењају. Сретно му било", истакао је он за "Независне новине".
Вукановић се осврнуо и на питања о новцу који је добио покрет.
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"Господин Савановић није рекао податак да ми 10 мјесеци нисмо имали никаквог прихода и да он за вријеме свог мандата ниједном марком није помогао ниједну активност листе. Нити сам ја то тражио, нити бих дозволио. А на крају прошле године, сав вишак новца у Клубу смо праведно подијелили и господин Савановић је добио 2.800 КМ картицу за гориво. Не знам откуд му право да он поставља питање", навео је он.
Подсјећамо, Милан Савановић, посланик у Народној скупштини Републике Српске, напустио је Покрет "За правду и ред" чији је лидер Небојша Вукановић, а током конференције за новинаре изнио је низ оптужби на рачун свог досадашњег политичког пријатеља.
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