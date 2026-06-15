Дарко Младић: Генерал Младић је изузетно лоше

Аутор:АТВ
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Стање генерала Ратка Младића је изузетно лоше, изјавио је Срни његов син Дарко након што су се данас чули телефоном.
Он је навео да генерал Младић већ двије и по године лежи у кревету непокретан, због поновљених можданих удара изгубио је моћ говора, а породица настоји да му омогући да у телефонским разговорима чује матерњи језик.
"Тешка је ситуација, мучно је то све. Тешко је разговарати са њим зато што он јако мало говори, једва да нађе неку реч. Али, ми се трудимо да му што више причамо о томе шта се дешава", рекао је Дарко Младић.
Предсједник Међународног механизма за кривичне судове Грасијела Гати Сантана одбила је 14. маја захтјев да се генералу Младићу одобри лијечење у Србији, уз образложење да је његово здравствено стање тешко због хроничних болести, али да није ријеч о акутном погоршању које би оправдало ослобађање из хуманитарних разлога.
Генерал Младић је 10. априла имао један, а 2. маја још један мождани удар, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
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