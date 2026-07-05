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Суд правде ЕУ дозволио кривично гоњење због преношења снимака руске телевизије

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 18:20

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Суд правде ЕУ дозволио кривично гоњење због преношења снимака руске телевизије

Суд правде Европске уније (СПР) дозволио је кривично гоњење појединаца у земљама ЕУ који објављују видео снимке Раша Тудеј на отвореним каналима и веб-сајтовима.

Наводи се то у пресуди у тужби против тројице немачких држављана због поновног објављивања видео снимака РТ-а на отвореним платформама.

"У Њемачкој се три особе суочавају са кривичним поступком због емитовања, у више наврата, видео снимака са канала РТ - на веб страници која је јавности доступна бесплатно. Широм Европске уније, 'операторима' није дозвољено да емитују садржај тог канала због рестриктивних мјера усвојених против њега“, наводи се у пресуди суда.

Суд је пресудио да се забрана санкција ЕУ на емитовање РТ-а "примјењује и на веб страницу доступну јавности бесплатно“.

Суд је пресудио да "није битно да ли се емитовање забрањеног садржаја одвија у току економске активности“ и да забрана не зависи "ни од обима ни од трајања емитовања“.

Стога, они који дистрибуирају било који РТ материјал сносе пуну одговорност у Европи, преноси "Тас".

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Тагови :

Европска унија

Раша Тудеј

Њемачка

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