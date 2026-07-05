Песков: Украјини пријети распад због претензија Пољске

Аутор:АТВ редакција
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Украјини пријети распад усљед тврдњи Варшаве да је велики дио те државе пољска територија, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Они су апсолутно увјерени да је знатан дио Украјине заправо пољска земља. Зато пријетња распада заиста стоји над Украјином", навео је Песков у интервјуу.
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Он је нагласио да је Пољска кроз историју увијек имала велики број државника који су сматрали да украјинске територије историјски припадају Пољској и да би их требало вратити у састав те државе.
Песков је подсјетио да су се односи Пољске и Украјине погоршали крајем маја, након што је украјински предсједник Владимир Зеленски једној војној јединици додијелио назив "Хероји УПА", према украјинској нацистичкој организацији одговорној за убијање Пољака, Јевреја и осталих грађана неподобних нацистима.
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Пољски предсједник Карол Навроцки одузео је Зеленском Орден Бијелог орла, највише пољско одликовање које му је додијељено 2023. године, преноси "Срна".
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