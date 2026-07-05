Одјекују експлозије у бх. граду, ватра захватила минско поље

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на планини Рујиште надомак Мостара захватио је минирани терен, одјекују детонације и ватру је немогуће гасити, рекао је Срни Хасан Ђипа, замјеник командира Професионалне ватрогасне јединице Мостар.
"Пожар на самом Рујишту је стављен под контролу. Тренутно гори у правцу Великих Рујишта, односно на прилазу из правца Мостара, пуцају мине, ако дођемо до ватре животи су угрожени", додао је Ђипа.
Ватрогасци бране путну комуникацију према Рујишту и прилаз према насељима Хум и Потоци.
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Ђипа је рекао да је јутрос на терену дјеловао ер трактор, међутим мјесто гдје сада гори немогуће је гасити из ваздуха.
"Увала је пуна дима, ништа се не види. Осим тога ту постоји и далековод и мрежа елекродситрибуције, тако да је дјеловање ер трактора немогуће", каже Ђипа.
Он наводи да је пожаром захваћен огроман простор и да ће штета бити велика, преноси "Срна".
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