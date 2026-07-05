Избола очуха пред његовом трудном кћерком па кренула на њу

Аутор:АТВ редакција
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Прије четири дана, 1. јула, око два сата иза поноћи, мушкарац Љ. Г. (47) нападнут је ножем у породичном дому своје кћерке на Звездари у Београду, у Булевару краља Александра, а његова трудна кћерка К. Г. била је свједок бруталног насиља.
Она је за "Курир" открила све детаље кобне ноћи у којој су, како тврди, три дјевојке провалиле у њен дом, нанијеле повреде њеном оцу, а потом, како тврди, ножем кренуле и на њу.
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"Мој отац је био жртва организованог напада у којем су учествовале три женске особе. У питању су двије сестре, иначе очеве пасторке и њихова пријатељица. Мој отац је имао несугласице са својом супругом, односно мајком те двије дјевојке, због чега је одлучио да ту ноћ преспава у мојој породичној кући, у коју су оне упале и напале нас. Тата и његова жена нису имали никакву бруталну свађу", започела је причу К. Г. за "Курир" и објаснила како су три дјевојке напале њеног оца Љ. Г. на спавању.
"Према ономе чему смо свједочили и информацијама које имамо, једна од дјевојака се ушуњала у нашу кућу, узела нож из наше куће и предала га С.К. (19), иначе једној од пасторки, која је потом ножем напала мог оца док је спавао. Трећа дјевојка је стајала са стране и пазила да нико не изађе и не спријечи напад", објаснила је видно потресена жена.
Она је објансила и да је кобне ноћи њен тата спавао на кревету који се налази у дворишту њихове куће, јер му је унутра било превише вруће.
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"У тренутку напада, моја мајка, која је спавала у кући, пробудила се и примијетила је сјенку напољу, изашла да види о чему се ради и тада својим очима видјела како С.К. ножем убада мог оца. Одмах је почела да вришти и дозива помоћ. Када смо чули њене повике, сви смо истрчали напоље", присјећа се и наставља:
"Када сам изашла, угледала сам велику количину крви око тате. У шоку сам потрчала према С.К, ударила јој шамар и питала је како је могла то да уради, а она је кренула према мени са истим ножем којим је претходно убола мог оца у ногу".
Како каже кћерка рањеног човјека, њу је спасио њен супруг, који је такође био у кући.
"Мој муж је видио да она иде према мени, повукао ме је и спријечио да повриједи и мене. Уплашио се баш, јер сам у другом стању и она то зна, али је свакако на мене кренула ножем. Моја мајка је све вријеме дозивала помоћ, вичући да неко одмах позове Хитну помоћ и полицију јер човјек умире. Док је трајала та драма, све три дјевојке су побјегле", препричава драматичне тренутке К. Г. и додаје да се њен отац онесвијестио када је дошла Хитна помоћ, те да је изгледало као да није жив.
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"Љекари су одмах започели реанимацију, којом му је спасен живот. Задобио је тешке повреде", тврди насљедница избоденог мушкарца.
Подсјетимо, полиција је након овог напада ухапсила С. К. због сумње да је починила насиље у породици на штету свог очуха. Истрагу води Прво основнно јавно тужилаштво у Београду, а саговорница "Курира" каже да је осумњичена дјевојка након задржавања до 48 сати и саслушања код тужиоца пуштена да се у даљем току поступка брани са слободе.
Како даље каже кћерка жртве, њена породица се осјећа угрожено и небезбједно након свега.
"Након догађаја, полиција је привела осумњичену С.К. код које су пронашли и нож којим је насрнула на оца, али је након саслушања пуштена из притвора. Мој отац и ја се осјећамо јако уплашено. Она је одмах након пуштања поново дошла аутомобилом код нас, возила се око наше куће и упућивала пријетње, а њена сестра, која није била приведена чак ни на разговор, претходно је пријетила да ће нам запалити кућу", тврди ова жена са Звездаре.
О тим пријетњама су, како каже, обавијештени надлежни органи.
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"Сматрамо да је цијели догађај био унапријед организован и да је свака од три особе имала своју улогу у нападу. Због свега што се догодило, наша породица и даље живи у страху за своју безбједност и очекујемо да надлежни органи у потпуности испитају све околности случаја и утврде одговорност свих учесника", каже К. Г.
Такође, она тврди да случај није заведен под кривичним дјелом покушај убиства, већ као насиље у породици, те овим путем апелује на надлежне органе да узму у обзир све детаље крвавог напада.
"Према информацијама које смо добили, особи С.К. на терет се ставља кривично дјело насиље у породици. Међутим, као породица тешко разумијемо такву правну квалификацију имајући у виду да је мој отац у тренутку напада спавао, да је напад извршен ножем, да је задобио повреде опасне по живот, да није давао знаке живота по доласку Хитне помоћи и да је реанимацијом спасен. Због тога очекујемо да надлежни органи утврде све чињенице и донесу одговарајућу правну одлуку у складу са свим прикупљеним доказима", каже она.
Иначе, три дјевојке су након крвавог напада на Звездари и бијега са лица мјеста, имале отворену комуникацију о свему што су урадиле и то јавно, путем друштвених мрежа, а кћерка оштећеног човјека каже да их је то додатно узнемирило и потресло.
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Оне су, након што су побјегле са мјеста злочина, објављивале фотографије на друштвене мреже уз поруке: "Мамина кћерка - као пет синова!", као и "Сестро моја, можеш ти то", на шта је добила одговор осумњичене:
"Јесам, хвала на подршци!".
Затим је услиједила објава која је гласила: "Памтили су нас по оном: 'Три мускетара!'".
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