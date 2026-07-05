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Бјежао од полиције, скочио у Саву и препливао у Хрватску

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 17:35

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Ријека Сава
Фото: Pixabay/GoranH

Необичан призор забиљежен је камером особе која се налазила у једном кафићу у Орашју, у Босни и Херцеговини.

Један мушкарац бјежао је од полиције, а потом је скочио у ријеку Саву и препливао до Хрватске.

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“Полицајци су га само посматрали. Нису покушали да пливају за њим. Пливао је око 25 минута. Стигао је до супротне обале и побјегао у Хрватску”, испричао је један очевидац за "24сата" који је објавио снимак урнебесне потјере.

Међутим, на хрватској страни дочекали су га полицајци, а интервенцију је потврдила надлежна Полицијска управа вуковарско-сремска.

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“Полицијски службеници Полицијске управе вуковарско-сремске данас су око 11.30 часова на обали ријеке Саве, у близини моста, затекли мушкарца. Због сумње да је препливао ријеку и тиме незаконито прешао државну границу, приведен је у полицијску станицу, гдје су га прегледали љекари Хитне медицинске помоћи из Жупање. Над њим ће бити спроведена криминалистичка истрага ради утврђивања свих околности случаја”, саопштила је полиција.

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Тагови :

Полицијска потјера

Ријека Сава

Хрватска

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