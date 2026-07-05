Ђоковић изгубио живце и на сав глас псовао на српском

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић у 4. колу (осмина финала) Вимблдона игра против Романа Сафијулина.
Српски ас је 8. на АТП листи, док се Рус налази тек на 132. позицији.
Ђоковић води са 2:1 у сетовима, али се жестоко изнервирао у трећем сету.
Пропустио је прилику да можда и преломи меч, што је тешко поднио.
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Новак је изгубио живце и гласно псовао на српском јер није могао да вјерује шта му се дешава у моментима када има доминацију, видјели смо га поново на трави, а онда је искалио бијес и добио опомену, преноси "Курир".
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