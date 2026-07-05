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Ђоковић изгубио живце и на сав глас псовао на српском

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 17:47

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Новак Ђоковић Вимблдон 2026
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Новак Ђоковић у 4. колу (осмина финала) Вимблдона игра против Романа Сафијулина.

Српски ас је 8. на АТП листи, док се Рус налази тек на 132. позицији.

Ђоковић води са 2:1 у сетовима, али се жестоко изнервирао у трећем сету.

Пропустио је прилику да можда и преломи меч, што је тешко поднио.

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Новак је изгубио живце и гласно псовао на српском јер није могао да вјерује шта му се дешава у моментима када има доминацију, видјели смо га поново на трави, а онда је искалио бијес и добио опомену, преноси "Курир".

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Тагови :

Новак Ђоковић

Вимблдон

Вимблдон 2026

Роман Сафијулин

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