Када Ђоковић игра меч трећег кола Вимблдона

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће данас у трећем колу Вимблдона против Француза Артура Риндеркнеша. Њихов дуел отвара програм на Централном терену у 14:30 часова.
Ђоковић је на старту турнира уписао побједу против Кинеза Јибинга Вуа и то послије више проблема него што се очекивало. Српски тенисер је морао да игра четири напорна сета не би ли сломио отпор жилавог Кинеза.
Ипак, квалитет је био на Новаковој страни па је успио да дође до тријумфа 3:1 и меча са Стефаносом Циципасом. Некада су њихови дуели били у финалима гренд слемова, као на Ролан Гаросу 2021. и Аустралијан опену 2023. године.
Ипак, лоша форма Грка је довела до меча у другом колу, гдје је Ђоковић пружио савршену игру. Славио је са 3:0 за мање од 100 минута игре, и уз само седам неизнуђених грешака.
Сада је на реду окршај против Франуца. Риндеркнеш је пласман у треће коло изборио после победа над Британцем Тарветом и Американцем Дамом.
Риндеркнеш је поновио свој најбољи резултат на Вимблдону из прошле године, када је такође стигао до трећег кола. Његови најбољи гренд слем резултат је четврто коло Ју-Ес опена прошле године.
Иначе, Риндеркнеш је најбољи резултат у каријери имао када је прошле јесени стигао до финала мастерса у Шангају. Ове сезоне није стизао даље од трећег кола, док је на Аустралијан опену испао у првом колу.
Побједник из меча Ђоковића и Риндеркнеша састаће се са бољим из дуела Бразилца Жоаа Фонсеке и Руса Романа Сафијулина.
Ђоковић на овогодишњем Вимблдону покушава да освоји осму титулу у Лондону, чиме би се изједначио са рекордером Роџером Федерером по броју трофеја у мушкој конкуренцији, а уједно и 25. гренд слем титулу у каријери.
На талону је и звање најстаријег освајача гренд слема у синглу. Још од 1972. власник тог рекорда је Аустралијанац Кен Роузвол који је иза себе имао 37 година, један месец и 24 дана када је у финалу Аустралијан опена надиграо сународника Мала Андерсона.
Иначе, евентуална побједа против Риндеркнеша би Новаку донијела и 105. тријумф на теренима Вимблдона. По томе би се изједначио са Федерером на вјечној листи.
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