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Иран пријети офанзивом: Техеран спреман на напад

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:20

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Иран током напада Израела и Америке.
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Техеран је одлучио да промијени своју политику из одбрамбене у потпуно офанзивну због застоја у настојањима да се постигне трајни прекид рата са Сједињеним Државама, изјавио је неименовани ирански званичник.

"Иранске снаге и грађани морају бити спремни за ескалацију тензија у Ормуском мореузу и ширем региону, јер ће Техеран бити спреман да доноси одлуке и предузима мјере у вези са тешким одлукама", рекао је ирански званичник.

Он је додао да ће Техеран извести правовремени и прецизни војни напад како би пробио америчку поморску блокаду уколико дипломатија не успије.

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Трамп је изразио сумњу да ће Иран постићи са Сједињеним Државама споразум какав он сматра да је повољан, и поновио идеју да би Вашингтон могао да преузме контролу над Ормуским мореузом.

Рок до којег се очекивало да Иран и Сједињене Државе постигну коначни споразум на основу меморандума о разумијевању истекао је данас.

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