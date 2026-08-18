Иран пријети офанзивом: Техеран спреман на напад

Аутор:АТВ редакција
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Техеран је одлучио да промијени своју политику из одбрамбене у потпуно офанзивну због застоја у настојањима да се постигне трајни прекид рата са Сједињеним Државама, изјавио је неименовани ирански званичник.
"Иранске снаге и грађани морају бити спремни за ескалацију тензија у Ормуском мореузу и ширем региону, јер ће Техеран бити спреман да доноси одлуке и предузима мјере у вези са тешким одлукама", рекао је ирански званичник.
Он је додао да ће Техеран извести правовремени и прецизни војни напад како би пробио америчку поморску блокаду уколико дипломатија не успије.
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Трамп је изразио сумњу да ће Иран постићи са Сједињеним Државама споразум какав он сматра да је повољан, и поновио идеју да би Вашингтон могао да преузме контролу над Ормуским мореузом.
Рок до којег се очекивало да Иран и Сједињене Државе постигну коначни споразум на основу меморандума о разумијевању истекао је данас.
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