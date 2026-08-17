"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

Аутор:АТВ редакција
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Пријетња предсједника САД Доналда Трампа да ће увести царину од 100 одсто на увозне артикле из Велике Британије није блеф, изјавио је амерички трговински представник Џејмисон Грир у интервјуу за "Тајмс".
Грир је упозорио да САД више неће толерисати да Велика Британија користи велике америчке технолошке компаније као касице прасице, одређујући произвољне и неправедне порезе технолошким гигантима из САД.
Он нагласио да је предсједник одлучан да спроведе ову политику, али да САД нису одредиле изричит рок, чиме је остављен простор за преговоре са новом британском владом.
Трампова администрација захтијева од Велике Британије да укине порез на дигиталне услуге, којим се приход великих америчких технолошких компанија, попут "Амазона", "Гугла", "Мете" и "Епла" опорезује по стопи од два одсто.
Трамп је изјавио у јуну да ће свака земља која примјењује порез на дигиталне услуге бити суочена са царином од 100 одсто на сву робу која се извози у САД, при чему би та казнена мјера поништила све договорено постојећим трговинским споразумима, преноси Срна.
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