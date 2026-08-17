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Ебола до сада однијела више од 2.300 живота

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 16:04

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Људи обучени у заштитну опрему спуштају у гроб ковчег са посмртним остацима Жанин Катусабе, која је умрла од еболе, током сахране у Бунији, провинција Итури, источни Конго, у уторак, 11. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Убрзано ширење еболе у Конгу до сада је однијело 2.325 живота, што ову епидемију чини најсмртоноснијом забиљеженом у тој афричкој земљи, преноси АП.

Епидемија еболе која се шири једном од најугроженијих регија Конга најбрже је растућа до сада са 4.945 заражених, показују подаци Владе.

Најновији подаци показују да је у претходна 24 часа пријављен 101 нови случај и 33 смртна исхода.

До сада се опоравило више од 1.000 људи, док се 730 и даље налази у болницама или изолацији.

Број жртава у овој епидемији, 17. по реду у Конгу, премашио је број преминулих од еболе 2018-2020. године, када је у епидемији у тој земљи од 3.481 заражене особе преминуло 2.299, преноси Срна.

Ебола Конго

Здравље

Епидемија еболе расте најбрже до сада: Вирус односи један људски живот сваких 30 минута

Свјетска здравствена организација саопштила је да је ова епидемија на путу да премаши ону у Западној Африци 2014–2016. године, која је са 11.000 преминулих најсмртоноснија забиљежена у свијету.

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Тагови :

Ебола вирус

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