Ебола до сада однијела више од 2.300 живота

Аутор:АТВ редакција
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Убрзано ширење еболе у Конгу до сада је однијело 2.325 живота, што ову епидемију чини најсмртоноснијом забиљеженом у тој афричкој земљи, преноси АП.
Епидемија еболе која се шири једном од најугроженијих регија Конга најбрже је растућа до сада са 4.945 заражених, показују подаци Владе.
Најновији подаци показују да је у претходна 24 часа пријављен 101 нови случај и 33 смртна исхода.
До сада се опоравило више од 1.000 људи, док се 730 и даље налази у болницама или изолацији.
Број жртава у овој епидемији, 17. по реду у Конгу, премашио је број преминулих од еболе 2018-2020. године, када је у епидемији у тој земљи од 3.481 заражене особе преминуло 2.299, преноси Срна.
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Свјетска здравствена организација саопштила је да је ова епидемија на путу да премаши ону у Западној Африци 2014–2016. године, која је са 11.000 преминулих најсмртоноснија забиљежена у свијету.
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