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Док се Европа бори са пожарима, на ТикТоку се појавио опасан тренд: 'Ко ће запалити највећу ватру?'

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:42

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Ватрогасци се приближавају високим пламеновима на планини Китаирон близу Порто Гермена, сјеверозападно од Атине, Грчка, понедјељак, 3. августа 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Док се широм Европе и региона ватрогасци данима боре са разорним пожарима који гутају шуме, куће и читава насеља, из Велике Британије стиже ново упозорење - дјеца намјерно изазивају пожаре због опасног тренда на друштвеним мрежама!

Ватрогасци сада апелују на родитеље да разговарају са дјецом, након што су у Лемитон Спа забиљежени пожари у којима су паљене аеросолне лименке, које могу да експлодирају и изазову тешке повреде.

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Родитељи су позвани да разговарају са својом дјецом након што је утврђено да су пожари у Лемитон Спа намјерно подметани, а слични случајеви забиљежени су широм земље.

Ватрогасци апелују на родитеље да упозоре дјецу на опасност од изазивања пожара

Ватрогасци из Ворвикшира саопштили су да су током протеклих неколико недјеља више пута интервенисали због пожара у парку Холт у Лемитон Спа, гдје су аеросолне лименке стављане у картонске кутије, а потом паљене. Према њиховим наводима, пожари су намјерно изазивани и представљају озбиљан ризик по животну средину и локално становништво, преноси Миррор.

То се догађа након ранијих упозорења полицијских снага широм Велике Британије да млади учествују у изазовима на друштвеним мрежама у којима се такмиче у томе ко ће "запалити највећу ватру".

"Оно што видимо посебно је забрињавајуће. Неки од младих који учествују стављају аеросолне лименке у картонске кутије, а затим их пале, због чега лименке могу да експлодирају. Иако некима ово можда дјелује као забава, изузетно је опасно. Када аеросолне лименке експлодирају, могу да распрше оштре комаде метала великом брзином, што може изазвати тешке повреде, не само код оних који пале ватру већ и код људи који се налазе у близини. Чак ни посматрачи који стоје подаље нису безбједни", рекао је портпарол полиције Ворвикшира.

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Он је истакао да због веома топлог и сувог времена, као и разорних пожара који су посљедњих недјеља захватили различите дијелове земље, постоји реална опасност да се оваква ватра прошири на околне шуме или оближње објекте.

"Довољан је само један налет вјетра да мали пожар прерасте у велику интервенцију", упозорили су ватрогасци.

Полиција је саопштила да су неки од младих који су учествовали у инцидентима већ идентификовани и да ће против њих бити предузете одговарајуће мјере. Ипак, сада је нагласак стављен на родитеље како би спријечили своју дјецу да поново изазивају пожаре.

"Молимо родитеље и старатеље да разговарају са својом дјецом. Да ли знате гдје проводе вријеме? Да ли разумију ризике? Неколико минута разговора данас могло би да спријечи трагедију сутра. То су ваша дјеца, унуци, нећаци и сестричине. Немојте претпостављати да неко други зна гдје су или да ће ’све бити у реду’. Питајте их гдје иду. Питајте са ким су. Провјерите гдје се налазе. Обавите тај тежак разговор, чак и ако због тога добијете колутање очима."

Ватрогасци су поручили да је довољна само једна погрешна одлука да дијете задобије катастрофалне повреде или чак изгуби живот.

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"Много бисмо радије видјели младог човјека коме је непријатно јер је родитељ дошао по њега него да стојимо уз породицу након трагедије која је могла да буде спријечена и питамо се да ли је нешто могло да се уради другачије."

Раније овог мјесеца, полиција Западног Мерсије упозорила је пољопривреднике у Херефордширу, Шропширу и Ворикширу на ТикТок изазов у којем учесници наводно покушавају да "запале што више ствари".

Упозорење је услиједило након неколико пожара у којима су горјеле бале сијена.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

пожар

ТикТок

друштвене мреже

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