Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе ће напасти Оман уколико се султанат испријечи на путу ка рјешавању сукоба са Ираном, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Ако нам Оман стане на пут, сравнићемо га са земљом", рекао је Трамп.
Амерички лидер истакао је да Сједињене Државе одржавају контакт са Иранском револуционарном гардом путем незваничних канала.
Истовремено, он је напоменуо да Бијела кућа не жури са постизањем споразума са Ираном.
Раније су саудијски медији објавили да су Техеран и Маскат постигли договор о потпуном отварању Ормуског мореуза за пловидбу, али тај договор још треба да одобри Врховни савет за националну безбедност Ирана.
Посљедњих недеља Вашингтон и Техеран, уз учешће посредника са Блиског истока, покушавају да усагласе услове новог споразума како би се окончао сукоб.
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Трамп је 9. августа казао да Вашингтон са Техераном води "преговоре половичним интензитетом", док се економска ситуација у Ирану, наводно, погоршава.
(sputniknews.com)
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