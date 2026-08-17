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"Ако нам Оман стане на пут, сравнићемо га са земљом"

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:28

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Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Сједињене Америчке Државе ће напасти Оман уколико се султанат испријечи на путу ка рјешавању сукоба са Ираном, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Ако нам Оман стане на пут, сравнићемо га са земљом", рекао је Трамп.

Амерички лидер истакао је да Сједињене Државе одржавају контакт са Иранском револуционарном гардом путем незваничних канала.

Истовремено, он је напоменуо да Бијела кућа не жури са постизањем споразума са Ираном.

Раније су саудијски медији објавили да су Техеран и Маскат постигли договор о потпуном отварању Ормуског мореуза за пловидбу, али тај договор још треба да одобри Врховни савет за националну безбедност Ирана.

Посљедњих недеља Вашингтон и Техеран, уз учешће посредника са Блиског истока, покушавају да усагласе услове новог споразума како би се окончао сукоб.

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Трамп је 9. августа казао да Вашингтон са Техераном води "преговоре половичним интензитетом", док се економска ситуација у Ирану, наводно, погоршава.

(sputniknews.com)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Оман

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