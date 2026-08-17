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Саобраћај кроз Ормуски мореуз смањен на минимум

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:43

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других комерцијалних пловила усидрених у Ормуском мореузу, код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Број бродова који пролазе кроз Ормуски мореуз смањен је на минимум након напада на три пловила током викенда, саопштено је из аналитичке компаније "Кплер".

Из компаније су за Ројтерс навели да су нападнута пловила у власништву Државне нафтне компаније у Абу Дабију.

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Према наводима аналитичара, пет бродова је прошло кроз мореуз у суботу, 15. августа, док јуче није забиљежен ниједан пролазак кроз мореуз.

(Срна)

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

Нафта

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