Саобраћај кроз Ормуски мореуз смањен на минимум

Аутор:АТВ редакција
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Број бродова који пролазе кроз Ормуски мореуз смањен је на минимум након напада на три пловила током викенда, саопштено је из аналитичке компаније "Кплер".
Из компаније су за Ројтерс навели да су нападнута пловила у власништву Државне нафтне компаније у Абу Дабију.
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Према наводима аналитичара, пет бродова је прошло кроз мореуз у суботу, 15. августа, док јуче није забиљежен ниједан пролазак кроз мореуз.
(Срна)
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