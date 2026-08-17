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Бонуси, регреси: Лидл тражи раднике у 20 бх. градова

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:29

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Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Фото: Pixabay/ChriskyKey

Након што је почетком августа објављено да Лидл у Босни и Херцеговини тражи више од 1.000 продавача, компанија је сада објавила детаљне услове које нуди будућим радницима.

Међу њима су уговор на неодређено од првог дана, два слободна дана седмично, плаћен сваки минут рада, регрес и новогодишњи бонус.

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Конкурс је отворен у више од 20 градова и општина широм БиХ, а пријаве трају до 30. септембра. За посао продавача претходно искуство у трговини није услов.

Сваки минут рада евидентиран и плаћен

Из Лидла наводе да сви продавачи од првог радног дана добијају уговор на неодређено вријеме, пише БЛ портал.

Радно вријеме евидентира се електронски, што значи да се сваки минут проведен на послу биљежи и плаћа. Поред редовне плате, запослени имају право на регрес за годишњи одмор и новогодишњи бонус.

Радна седмица подразумијева два слободна дана, док запослени распоред рада добијају унапријед.

За раднике је предвиђен и проширени пакет систематског прегледа.

Искуство није обавезно

Кандидати не морају имати претходно искуство у трговини, јер нови запослени пролазе обуку уз подршку ментора током првих седмица рада.

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Посао продавача обухвата рад са купцима, рад на каси, допуну и слагање робе, бригу о уредности полица и одржавање хигијене продајног простора.

Лидл тражи кандидате који су поуздани, комуникативни, спремни на тимски рад и прилагођавање динамици рада у продавници.

За грађане који траже посао посебно је значајно то што се ради о више од 1.000 радних мјеста широм земље, уз могућност запослења и без претходног искуства у трговини.

Пријаве до краја септембра

Процес пријаве траје неколико минута и није потребно достављати мотивационо писмо.

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Кандидати се могу пријавити путем званичне Лидлове странице за каријере, гдје су доступни огласи по градовима и детаљни услови за сваку позицију.

Конкурс остаје отворен до 30. септембра, а запошљавање је дио припрема компаније за отварање првих Лидл продавница у Босни и Херцеговини, преноси "Фокус".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лидл

Радници

посао

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