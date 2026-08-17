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Хакерски напад на Службу за послове са странцима БиХ: Краду корисничке податке, покренута истрага

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 12:27

Коментари:

1
računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Служба за послове са странцима службено је, од безбједносних агенција у БиХ, обавијештена да је извршен хакерски напад на информационо - комуникацијски систем Службе, гдје нападач краде корисничке акредативе које користи за похрану и дистрибуцију украдених података, наводе из ове службе.

- Предузимамо све радње како бисмо заштитили податке грађана и наших запослених. Имајући у виду озбиљност наведеног сазнања, покренута је унутрашња истрага јер постоји сумња да, због несавјесног рада појединих запосленика, нису на вријеме предузете мјере заштите информационог система Службе за послове са странцима - стоји у саопштењу.

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Тагови :

хакерски напад

Служба за послове са странцима БиХ

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