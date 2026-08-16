Цвијановић: Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Српској

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Републици Српској, док истовремено нападају Милорада Додика и СНСД.
"Већ виђено и ништа ново.Толика опсједнутост Републиком Српском и њеним политичким представницима само показује колико су немоћни да одговоре на све веће изазове у Федерацији БиХ", додала је Цвијановићева.
Један од најгласнијих у тој кампањи, како је навела, по обичају, јесте Елмедин Конаковић.
"Најављивао је да ће багером почистити СНСД, а на крају су багером почишћени његови политички ментори, међу којима је и Кристијан Шмит. Зато је и разумљив његов бијес према Милораду Додику, од којег трпи пораз за поразом", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Републици Српској, док истовремено нападају Милорада Додика и СНСД. Већ виђено и ништа ново.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) August 16, 2026
Толика опсједнутост Републиком Српском и њеним политичким представницима само показује колико су немоћни да одговоре на све веће…
Према њеним ријечима, није онда чудо што је Конаковић, очигледно очајан због властитих политичких неуспјеха, на опозицију у Републици Српској бацио све карте и отворено се укључио у њену политичку промоцију.
"Ипак, морао би да зна да политичку вољу у Републици Српској не одређује Сарајево, нити је могу кројити бошњачки политичари, већ искључиво њени грађани. Изборни резултат у Републици Српској неће креирати они који јој мисле и желе све најгоре, већ грађани Републике Српске - они који у њој живе, воле је и желе јој добро", истиче Цвијановићева, која је потпредсједник СНСД-а.
Цвијановићева је нагласила да власт предвођена СНСД-ом полаже рачуне искључиво грађанима Републике Српске, баш као што би и Конаковић требало да положи рачуне грађанима Федерације БиХ за резултате своје политике.
"Зато му је узалудно тражити алиби у Милораду Додику и Републици Српској за сопствене неуспјехе, промашаје и политичке поразе. Што прије то схвати, прије ће морати да се суочи са оним од чега упорно бјежи - властитим резултатима", закључила је Цвијановићева.
Елмедин Конаковић је данас у видео-објави изнио низ оптужби на рачун Милорада Додика и власти у Републици Српској.
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