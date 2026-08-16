Logo

Цвијановић: Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Српској

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 21:17

Коментари:

10
Цвијановић: Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Српској
Фото: ATV

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Републици Српској, док истовремено нападају Милорада Додика и СНСД.

"Већ виђено и ништа ново.Толика опсједнутост Републиком Српском и њеним политичким представницима само показује колико су немоћни да одговоре на све веће изазове у Федерацији БиХ", додала је Цвијановићева.

Један од најгласнијих у тој кампањи, како је навела, по обичају, јесте Елмедин Конаковић.

"Најављивао је да ће багером почистити СНСД, а на крају су багером почишћени његови политички ментори, међу којима је и Кристијан Шмит. Зато је и разумљив његов бијес према Милораду Додику, од којег трпи пораз за поразом", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Према њеним ријечима, није онда чудо што је Конаковић, очигледно очајан због властитих политичких неуспјеха, на опозицију у Републици Српској бацио све карте и отворено се укључио у њену политичку промоцију.

"Ипак, морао би да зна да политичку вољу у Републици Српској не одређује Сарајево, нити је могу кројити бошњачки политичари, већ искључиво њени грађани. Изборни резултат у Републици Српској неће креирати они који јој мисле и желе све најгоре, већ грађани Републике Српске - они који у њој живе, воле је и желе јој добро", истиче Цвијановићева, која је потпредсједник СНСД-а.

Цвијановићева је нагласила да власт предвођена СНСД-ом полаже рачуне искључиво грађанима Републике Српске, баш као што би и Конаковић требало да положи рачуне грађанима Федерације БиХ за резултате своје политике.

"Зато му је узалудно тражити алиби у Милораду Додику и Републици Српској за сопствене неуспјехе, промашаје и политичке поразе. Што прије то схвати, прије ће морати да се суочи са оним од чега упорно бјежи - властитим резултатима", закључила је Цвијановићева.

Елмедин Конаковић је данас у видео-објави изнио низ оптужби на рачун Милорада Додика и власти у Републици Српској.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Милорад Додик

Елмедин Конаковић

Коментари (10)

Више из рубрике

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Конаковићев брод незаустављиво тоне

10 ч

0
"Наметнуте одлуке високих представника у БиХ су ништавне"

БиХ

"Наметнуте одлуке високих представника у БиХ су ништавне"

10 ч

6
Игор Додик у Мостару

БиХ

Игор Додик: Посебну пажњу посветити положају Срба у Федерацији

11 ч

9
Тришић БАБИЋ

БиХ

Тришић Бабић Конаковићу: Ко те убиједио да било кога у Српској занима шта говориш

11 ч

9

  • Најновије

22

12

Породица из БиХ преварила три свештеника и вјерницу за 1,2 милиона евра

21

39

Тужна вијест у српском фудбалу: Преминуо Верољуб Матић

21

35

Драматичан снимак из Хрватске: Аутом улетјели у ватру

21

27

Туга у БиХ: У само неколико сати преминули отац и кћерка

21

23

Отишао на ријеку да се освјежи па се утопио

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима