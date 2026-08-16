Тришић Бабић Конаковићу: Ко те убиједио да било кога у Српској занима шта говориш

Аутор:АТВ редакција
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Ко је Конаковића убиједио да било кога у Српској занима шта он говори. Поручила је ово вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.
"Не знам ко је Конаковића убиједио да било кога у Српској занима шта он говори. Али, када је већ умислио, једини новац због којег грађани Републике Српске могу замјерити Милораду Додику је удио у плати Дине Конаковића као министра, који му се плаћа и од пореских обвезника Републике Српске", написала је Тришић Бабић на мрежи Икс и додала:
"И то не због тога што није ништа урадио, урадио је све за шта га је Додик изабрао, већ због тога што морају слушати његове глупости".
Не знам ко је Конаковића убиједио да било кога у Српској занима шта он говори.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) August 16, 2026
Али, када је већ умислио,
једини новац због којег грађани Републике Српске могу замјерити Милораду Додику је удио у плати Дине Конаковића као министра, који му се плаћа и од пореских обвезника…
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