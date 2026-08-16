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Тришић Бабић Конаковићу: Ко те убиједио да било кога у Српској занима шта говориш

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 19:03

Коментари:

5
Тришић БАБИЋ
Фото: ATV

Ко је Конаковића убиједио да било кога у Српској занима шта он говори. Поручила је ово вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

"Не знам ко је Конаковића убиједио да било кога у Српској занима шта он говори. Али, када је већ умислио, једини новац због којег грађани Републике Српске могу замјерити Милораду Додику је удио у плати Дине Конаковића као министра, који му се плаћа и од пореских обвезника Републике Српске", написала је Тришић Бабић на мрежи Икс и додала:

"И то не због тога што није ништа урадио, урадио је све за шта га је Додик изабрао, већ због тога што морају слушати његове глупости".

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Милорад Додик

Елмедин Конаковић

Коментари (5)

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