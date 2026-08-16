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Ковачевић одговорио Конаковићу: Крај вица

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 18:58

Коментари:

5
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

"Дино Конаковић поручио грађанима РС" - крај вица, написао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић на мрежи "Икс".

"А сада озбиљно. Јадан не био, у Републици Српској народ нити занима, нити знају ко си ти. Друго, све и да знају, не могу ти грађани Републике Српске помоћи да достигнеш недостижни цензус. Треће, захваљујући између осталог и твојој неспособности, Додик и СНСД ће побиједити убједљивије него икад", истакао је Ковачевић.

Елмедин Конаковић упутио је видео-поруку "грађанима РС" у којој је навео да им предсједник Милорад Додик, како каже, ускраћује европска средства.

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Тагови :

Радован Ковачевић

Милорад Додик

Елмедин Конаковић

Коментари (5)

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