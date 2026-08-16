Ковачевић одговорио Конаковићу: Крај вица

Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
"Дино Конаковић поручио грађанима РС" - крај вица, написао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић на мрежи "Икс".
"А сада озбиљно. Јадан не био, у Републици Српској народ нити занима, нити знају ко си ти. Друго, све и да знају, не могу ти грађани Републике Српске помоћи да достигнеш недостижни цензус. Треће, захваљујући између осталог и твојој неспособности, Додик и СНСД ће побиједити убједљивије него икад", истакао је Ковачевић.
Елмедин Конаковић упутио је видео-поруку "грађанима РС" у којој је навео да им предсједник Милорад Додик, како каже, ускраћује европска средства.
"Дино Конаковић поручио грађанима РС". Крај вица.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) August 16, 2026
А сада озбиљно.
Јадан не био, у Републици Српској народ нити занима, нити знају ко си ти. Друго, све и да знају, не могу ти грађани Републике Српске помоћи да достигнеш недостижни цензус. Треће, захваљујући између осталог и…
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму