Природна богатства - ресурс или одговорност?

Аутор:Лана Остојић
Коментари:0
Природа све чешће плаћа цијену непланског грађења код нас. Да ли је природни ресурс богатство и одговорност?
Климатске промјене, губитак биодиверзитета и загађење животне средине глобални су изазови, а природа све чешће плаћа цијену непланског развоја, бетонизације ријека, хидроелектране, рудници и уништавања станишта.
Утицај термоелектрана и обновљивих извора енергије може се контролисати детаљним студијама, али за такве анализе нема капацитета, каже Игор Калаба.
"Не можемо се ми поредити са земљама у Европи гдје ће људи у далеко већем постотку рециклирати. Али опет – не нужно зато што су пуно освјештенији од нас, него зато што, између осталог, имају инфраструктуру која подржава те навике, али опет исто тако – имају законодавство које ће кажњавати непожељне обрасце понашања", каже Игор Калаба из Центра за животну средину.
Сливови Уне, Сане, Врбаса, Дрине и Требишњице чине велики хидрографски потенцијал Српске, уз значајне резерве подземних вода. А квалитет воде најчешће нарушава човјек – непрописним испуштањем отпадних вода и одлагањем чврстог отпада, поручују из Вода Српске. Ипак, кажу, упркос многим негативним утицајима, ниво загађења и даље није претјерано висок.
"Наравно, увијек има ситуација које нас опомињу, као нпр што имамо сваке године на Вишеградском језеру, односно на брани ХЕ „Вишеград“ гдје се у јесен и зиму са већим дотоком воде сакупља невјероватна количина чврстог отпада и то је једна веома ружна и срамотна слика, чији је опет узрок човјек", рекао је Саша Мирић, виши стручни сарадник за односе с јавношћу у ЈУ „Воде Српске“.
А природа не познаје административне границе. Њено очување тражи заједничко дјеловање. У томе учествују републички и локални органи, као и различите инспекције – од еколошке и шумарске до водне и пољопривредне.
"Они на годишњем нивоу изврше око 3000 инспекцијских контрола и око 30 одсто буде са утврђеним неправилностима. Инспектори настоје предузети мјере које ће довести до усклађивања пословања са законом, али у случају утврђених прекршаја изричу и новчане казне", објашњава Душанка Николић, портпарол Инспектората Републике Српске.
Највећи извор загађења су индустријска постројења која не поштују прописане мјере, поручују из ресорног министарства.
"Највећи загађивачи су и енергетска индустријска постројења односно индивидуална ложишта у смислу сагоријевања неквалитетних енергената који се сагоријевају у тим ложиштима", рекао је Душко Соломун, помоћник министра за заштиту животне средине у Министарству за просторно уређење грађевинарство и екологију Републике Српске и додао:
"У урбаним срединама постоји и недостатак зелених површина, које не одговарају неким европским стандардима".
Један од највећих проблема за шуме остаје бесправна сјеча. А данас их угрожавају и услови који се мијењају... дуги периоди суше, високе температуре, олујни вјетрови, сњеголоми и све већи ризик од пожара.
У 2025. години евидентирана је бесправна сјеча у количини од 3.955 м³, у вриједности од 938.893 КМ. У вези са тим поднесена је 141 кривична пријава и 556 прекршајних пријава.
Зато се голе површине обнављају. У 2025. години пошумљено је 259 хектара, а у прољећном дијелу ове године још 108 хектара. Укупна површина шума и шумског земљишта у Српској благо је повећана у односу на 2024. годину, наводе из Шума Српске.
"Процес пошумљавања се дешава тамо гдје требамо освојити неку голу површину – пошумити, као овдје на лицу мјеста, гдје ова голет која припада Одјелу 2 привредној јединици Старчевица, значи приградским шумама и ми смо покушали сад овдје на овоме дијелу гдје нема ништа да засадимо саднице Дуглазије", каже Момчило Удовичић, Управник приградских шума у Шумском газдинству Бањалука.
Природа коју данас сачувамо једино тако може постати насљеђе оних који долазе послије нас.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
14 ч0
Друштво
15 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
21 ч0
Најновије
22
12
21
39
21
35
21
27
21
23
Тренутно на програму