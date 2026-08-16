Хаос на чак 12 прелаза, ево гдје су највеће гужве

Аутор:АТВ редакција
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Велике гужве забиљежене су на излазу из Босне и Херцеговине, а дуге колоне путничких возила формиране су на чак 12 граничних прелаза што возачима задаје муке.
Према информацијама Босанскохерцеговачког ауто-мото клуба (БИХАМК), појачан је интензитет саобраћаја на већини путева, али и на граничним прелазима.
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Колоне су забиљежене на прелазима Изачић, Велика Кладуша, Костајница, Козарска Дубица, Нови Град, Градина, Брод, Орашје, Присика, Каменско, Осоје и Габела Поље.
Посебно оптерећење биљежи се на правцима према Хрватској, гдје велики број грађана током викенда путује према Јадрану и другим одредиштима.
На прелазима Дољани, Бијача, Свилај и Градишка тренутно нема већих гужви на излазним рампама из БиХ, али су забиљежена дужа задржавања у простору између два гранична прелаза, односно на улазу у Хрватску.
На осталим граничним прелазима саобраћај је такође појачан, док се задржавања углавном крећу до 30 минута.
БИХАМК упозорава возаче да због високих температура буду посебно опрезни. На дужим путовањима препоручују се чешће паузе, посебно током најтоплијег дијела дана.
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Возачима се савјетује да за волан сједају одморни, да држе прописано одстојање између возила и стриктно поштују саобраћајне прописе.
Препоручује се да прије поласка провјере стање на цестама и граничним прелазима те, гдје је могуће, одаберу мање оптерећене правце.
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