Хит снимак са свадбе: Млада пренијела младожењу преко прага

Аутор:АТВ редакција
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Један необичан тренутак са свадбе у Хрватској привукао је велику пажњу на друштвеним мрежама.
На снимку се види млада која је, умјесто да младожења њу пренесе преко прага, одлучила направити потпуно супротно – подигла је свог супруга и пренијела га преко прага, на изненађење присутних.
Овај потез изазвао је бројне реакције и коментаре на друштвеним мрежама. Многи су се нашалили на рачун необичне замјене традиционалних улога, док су други похвалили младину снагу и спонтаност.
Традиционално на вјенчањима управо младожења преноси младу преко прага, због чега је овај призор многима био посебно занимљив.
Снимак је брзо привукао пажњу корисника друштвених мрежа, а питање је само једно: ко је овдје кога заправо "увео у брак"?
Видео овог необичног тренутка погледајте у наставку:
Dok gledam ovaj snimak kako mlada nosi mladoženju, zapljusnuo me neki talas neprijatnosti 😒 — Nina Krunić (@nina_krunic) August 10, 2026
Vidi se da je i mladoženji neprijatno, jbt možete li da budete normalne mlade, a ne da glumite neku posebnost 😫😶🌫️ #caosvima pic.twitter.com/oymbYH6HHz
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