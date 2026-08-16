Хит снимак са свадбе: Млада пренијела младожењу преко прага

Dok gledam ovaj snimak kako mlada nosi mladoženju, zapljusnuo me neki talas neprijatnosti 😒



Vidi se da je i mladoženji neprijatno, jbt možete li da budete normalne mlade, a ne da glumite neku posebnost 😫😶‍🌫️ #caosvima pic.twitter.com/oymbYH6HHz