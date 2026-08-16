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Хит снимак са свадбе: Млада пренијела младожењу преко прага

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 16:28

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Млада пренијела младожењу преко прага
Фото: Screenshot / X

Један необичан тренутак са свадбе у Хрватској привукао је велику пажњу на друштвеним мрежама.

На снимку се види млада која је, умјесто да младожења њу пренесе преко прага, одлучила направити потпуно супротно – подигла је свог супруга и пренијела га преко прага, на изненађење присутних.

Овај потез изазвао је бројне реакције и коментаре на друштвеним мрежама. Многи су се нашалили на рачун необичне замјене традиционалних улога, док су други похвалили младину снагу и спонтаност.

Традиционално на вјенчањима управо младожења преноси младу преко прага, због чега је овај призор многима био посебно занимљив.

Снимак је брзо привукао пажњу корисника друштвених мрежа, а питање је само једно: ко је овдје кога заправо "увео у брак"?

Видео овог необичног тренутка погледајте у наставку:

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Тагови :

вјенчање

Свадба

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