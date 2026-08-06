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Миле и Марија и након 65 година брака једно другом највећа подршка

Аутор:

АТВ редакција
06.08.2026 09:48

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Миле и Марија
Фото: Screenshot

Шездесет и пет година заједничког живота, безброј успона, искушења и радости.

Миле и Марија Шкрбић из Приједора своју љубав градили су више од шест деценија, а данас их окружује оно што сматрају својим највећим богатством, 23 члана најуже породице.

Њихова животна прича свједочи да су љубав, поштовање и заједништво вриједности које трају цијели живот.

Њихов брак је одолио времену, а и дан данас су једно другом највећа подршка.

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Тагови :

Приједор

Брак

Љубав

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