Миле и Марија и након 65 година брака једно другом највећа подршка

Аутор:АТВ редакција
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Шездесет и пет година заједничког живота, безброј успона, искушења и радости.
Миле и Марија Шкрбић из Приједора своју љубав градили су више од шест деценија, а данас их окружује оно што сматрају својим највећим богатством, 23 члана најуже породице.
Њихова животна прича свједочи да су љубав, поштовање и заједништво вриједности које трају цијели живот.
Њихов брак је одолио времену, а и дан данас су једно другом највећа подршка.
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